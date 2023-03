Iván Ferreiro, Tanxugueiras y «Félix Rodríguez de la Fuente»… ¡a bailar!

Iván Ferreiro ha publicado esta semana un nuevo disco titulado ‘Trinchera pop’, con 10 canciones nuevas. Sus identificables medios tiempos a piano con algún resquicio de electrónica mandan en el tracklist. Se aprecia en un tema como ‘En el alambre’. Pero hay un par de cortes más sorprendentes.

Uno es ‘La humanidad y la tierra’, un tema inspirado en la música del gran Antón García Abril, fallecido hace justo 2 años, para el programa casi homónimo de Félix Rodríguez de la Fuente, ‘El hombre y la tierra’. El resultado es una de las producciones más expansivas de la carrera del ex Pirata. Al margen de los sonidos tribales que implican dicho sample, el estribillo subyugante «¡A bailar, a bailar, ven a bailar!» es entonado con Tanxugueiras. Una canción de la que no sabes qué pensar ni varias semanas después de su edición, un «Revelación o Timo» de manual.

También llama la atención el tema final ‘En las trincheras de la cultura pop’. Y en esos créditos encontramos a Max Richter. Iván ha explicado todo esto en una entrevista con El País: «Tras ver lo que hizo Max Richter con el reciclaje y Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, queríamos reciclarlo a él. Y en aquel primer estadio del disco también monté temas con samplers de Alaska, Sade o Aretha Franklin. Mientras, Amaro empezó a currar con la sintonía de ‘El hombre y la tierra, que es la más compleja”».

Respecto a esa «Trinchera pop», reflexiona sobre la llegada de nuevas generaciones desde la tranquilidad que le da prácticamente haber agotado el nuevo vinilo en preventa: «Yo creo que tras la pandemia quedó claro que ya es otra generación de músicos la que está ahí. Me veo como alguien que ha logrado mantenerse y seguir trabajando. Estaba algo cansado de ese indie que ya es tradicional. La gente joven está en otro pedo y hace cosas más interesantes. La música debe renovarse cada cierto tiempo. Es gente nueva que habla desde cero de lo mismo que hablaban los otros. Mira, tu canción de amor a los chavales se la suda, pero la de otro chaval como ellos, no. Esa es la historia».

También han sido sonadas sus declaraciones sobre Shakira y Piqué («a los idiotas como Piqué hay que ponérselo así de clarito. Y oye, pienso que Piqué tiene derecho como futbolista a decir que había que hacer un referéndum»), y sobre su derecho a no hacer directos a través de Instagram durante la pandemia: «Mientras otros tocaban y hacían cosas por Instagram, a mí me dio por lo contrario. Toda esta mierda sucediendo y encima voy a divertirlos de gratis, anda. La gente casi me exigía directos por Instagram y yo pensaba: ‘Mira, estoy en casa en pijama, regando mis plantitas… No tengo putas ganas».