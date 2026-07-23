Sonorama Ribera 2026 publica sus horarios

Sonorama Ribera celebrará este año una de las ediciones más completas de su historia, con cinco días llenos de música en Aranda de Duero. El festival se celebrará del 5 al 9 de agosto y ya se conocen todos los horarios de los conciertos, que tendrán lugar tanto por el día como por la noche.

La 29ª edición del festival arandino arrancará el miércoles 5 de agosto a las 19h con los primeros conciertos en el recinto principal: Nat Simons, Carlangas, Bebe, León Benavente, La Cabra Mecánica… Los platos fuertes de la noche serán Iván Ferreiro (23:20h), La Pegastina (00:20h) y Crystal Fighters (01:20h).

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La programación comenzará el jueves 6 de agosto a la misma hora y se extenderá hasta las 5 de la madrugada con los conciertos de Veintiuno (21:30h), Rigoberta Bandini (22:25h), Guitarricadelafuente (23:35h), rusowsky (00:45h) y RVFV (01:55h), entre muchos otros. El viernes 7 de agosto serán Carlos Ares (21h), Love of Lesbian (22h), Sexy Zebras (23:30h) o Depresión Sonora (00:50h) los encargados de completar otra jornada del festival. Por último, el sábado 8 de agosto se despedirá la edición con los shows de La M.O.D.A. (21:35h), Leiva (23h), Xoel López (00:30h) y Ojete Calor (01:40h).

Por supuesto, la programación diurna de Sonorama también estará presente en esta ocasión, con artistas como Las Petunias, La Milagrosas, Coti, Éxtasis o Vangoura inundando las calles del pueblo de música. Será de jueves a sábado, desde las 12h. Tampoco hay que olvidarse de las sorpresas programadas a las 15h cada día en la icónica Plaza del Trigo.

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Los conciertos se completarán con la programación alternativa: las ponencias de ‘Sonorama también se escribe’, las catas especiales de Ribera de Duero y el Sonorama Baby, pensado para toda la familia. Este año también se podrá visitar La Casita de Mahou en la Plaza Mayor el jueves, viernes y sábado, de 11h a 17h.