Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini o Valeria Castro se encuentran entre los artistas confirmados en la 29ª edición de Sonorama Ribera, que se celebrará los días 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto en Aranda del Duero, como viene siendo tradición. JENESAISPOP es medio oficial.

El cartel de Sonorama Ribera -anunciado por primera vez al completo, aunque el festival promete sorpresas- incluye también la participación, entre otros, de Crystal Fighters, La M.O.D.A., RVFV, Rusowsky, Iván Ferreiro, Los Vinagres, Belén Aguilera, Funambulista, Xoel López y Ojete Calor. El festival volverá a apostar por el indie, con propuestas como Vera Fauna, Colectivo da Silva, Pablopablo o Tiburona, y por el urban, con artistas como LaBlackie, LaPili y Sofía Gabanna.

Son ya 150 los nombres confirmados que se sumarán a la programación de La Plaza del Trigo, aún por desvelar y que incluirá actuaciones sorpresa, conciertos matinales y propuestas de gastronomía local.

La salida a la venta será el viernes 5 de diciembre a las 12 horas. Los primeros bonos generales saldrán a 78 euros más gastos y los VIP a 130 euros más gastos. Como novedad, el festival anuncia que este año se limitan a 20.000 los abonos.

El festival dispondrá de zona de acampada y estará ubicada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras en su espacio y un precio de 22 euros más gastos para todos los días del evento.