Valeria Castro tiene que recuperarse «física y mentalmente»

Esta misma semana, la industria musical se volcaba con Valeria Castro después de que las redes criticaran duramente su irregular actuación en Operación Triunfo junto a Dani Fernández, muy alejada de lo que ofrece normalmente la artista de 26 años. Ahora, anuncia una «pequeña pausa» para recuperarse «física y mentalmente».

La cantautora ha publicado un comunicado en Instagram en el que explica que «los últimos meses» no han sido fáciles para ella, al igual que las últimas semanas: «De manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la gargante», se lee en las primeras líneas. En este primer párrafo también aborda lo ocurrido en OT: «Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar».

Es por ello que, después de reflexionar y de pedir consejo a expertos, ha decidido tomarse un descanso: «Tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece», asegura.

Castro termina el comunicado anunciando que sus próximos conciertos de octubre y noviembre serán reubicados entre diciembre y febrero. Lo mismo ocurrirá con su gira latinoamericana, que pasará a primavera. «Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré», concluye, no sin antes mostrar un trozo de una canción que escribió en febrero titulada ‘globo’ y que «hoy toma más sentido que nunca».

La calidad musical de Valeria Castro fue defendida a principios de semana por artistas como Viva Suecia, Alcalá Norte o el propio Dani Fernández. Esta es evidente en discos tan destacados como ‘con cariño y con cuidado’, su debut de 2023, o ‘el cuerpo después de todo’, que ya es uno de los mejores discos de 2025.