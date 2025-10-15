«Lavaos la boca antes de tirar mierda a Valeria Castro»

Valeria Castro actuó junto a Dani Fernández en la Gala 4 de Operación Triunfo. Ambos interpretaron ‘¿Y si lo hacemos?’, un tema incluido en el exitoso ‘La jauría’, el último álbum de Dani. La interpretación vocal de Valeria Castro fue titubeante, marcada por una extraña dicción que nada tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en directo por parte de Valeria, y las redes se le han lanzado a la yugular.

Han sido varios los artistas que han aparecido en las redes para defender la calidad musical de Valeria Castro, perfectamente demostrada en discos tan notables como ‘con cariño y con cuidado‘ o ‘el cuerpo después de todo‘, que ya tiene un sitio reservado entre los mejores discos de 2025.

- Publicidad -

El propio Dani Fernández ha escrito en X: «Los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo… Juzgarnos por una fotografía tan estática de nuestro trabajo es perverso, y como siempre, se esconde tras el anonimato de las redes y muchas veces, el total desconocimiento de lo que realmente pasa. Valeria, tu talento, sensibilidad, profesionalidad y compañerismo son indiscutibles. Siempre me vas a tener a tu lado, arriba y abajo del escenario, porque cualquiera que te conoce, sabe la persona tan maravillosa que eres. Te admiro y te quiero, amiga 🌹».

Viva Suecia, que también han colaborado con ella y acaban de editar ‘Hecho en tiempos de paz‘, han escrito: “Conocemos bien a Valeria Castro, compartimos estudio y escenario, y no solo te aplaca con su voz, sino que lo hace tan solo con su presencia… No sabemos qué ha pasado, pero os deberíais lavar la boca con lejía antes de perder el respeto y la empatía ante una persona tan maravillosa”.

- Publicidad -

Alguien tan inesperado como Alcalá Norte ha contribuido: “Las fandoms de niñatos que te acosan y te insultan si dices que no te ha molado el tema de su triunfito favorito ayer quedaron todos retratados tirando mierda a Valeria Castro a lo bestia. Os tendríais que lavar la bocaza antes de tirarle mierda a un gran referente como es Valeria».

Andrés Suárez contribuye: «Valeria Castro es de las mejores voces y autoras que me he encontrado. Veremos dónde está en 20 años y dónde la crítica de hoy. Qué asco de redes sociales nos están quedando, de maldad cobarde gratuita. Y ahora me voy a poner su último disco, que es una barbaridad. ¡Salud!». Y Roi Méndez suma: «Estamos tan acostumbrados a voces ultraprocesadas con autotune que cualquier cosa que se aleje de lo perfecto, os choca. Hay mil factores que influyen en un directo. Basta ver a Valeria Castro en concierto para entender que es de las artistas más talentosas de este país».

Gracias Valeria Castro por darme el momento OT del año #OTGala4 pic.twitter.com/p0zLCNi8ay — Ivo Delgado (ᴄʀɪᴛɪᴄᴏᴇɴsᴇʀɪᴏ) 39 🎬 (@criticoenserio) October 13, 2025

- Publicidad -

Los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo… Juzgarnos por una fotografía tan estática de nuestro trabajo es perverso, y como siempre, se esconde tras el anonimato de las redes y muchas veces, el total desconocimiento de lo que realmente pasa. — Dani Fernández D. (@DaniFdez) October 14, 2025

Los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo… Juzgarnos por una fotografía tan estática de nuestro trabajo es perverso, y como siempre, se esconde tras el anonimato de las redes y muchas veces, el total desconocimiento de lo que realmente pasa. — Dani Fernández D. (@DaniFdez) October 14, 2025