Valeria Castro / con cariño y con cuidado

El debut largo de Valeria Castro, canaria de 23 años, se llama ‘con cariño y con cuidado’. No encontrarás una sola mayúscula en sus títulos ni en las letras de su libreto. Uno de los temas se llama ‘poquito’ y su interpretación es un susurro en el que Castro nos explica que ella no necesita maximalismos. Y sin embargo, ni este disco es moco de pavo, ni ella es precisamente una artista de bedroom pop, ni tiene tampoco una voz insignificante. Al contrario, suena más experimentada de lo que es.

En estas 11 canciones Valeria Castro nos indica que canta sobre «lo que siente», con arreglos esmerados, nunca abrumadores. «¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento?», se preguntaba en el mejor de sus adelantos. «Lo que canto no tiene más que lo que llevo dentro», insiste en el corte que sirve de introducción, ‘dentro’. Y sin embargo, apenas hay canciones de amor en este conjunto. Lo que importa a la artista es poner en valor sus raíces, a su familia, su tierra, la isla de La Palma. Que así quizá dejemos de pensar en volcanes cuando oigamos su nombre, sin por ello desprenderse de cierta preocupación social.

‘la raíz’, palabra indisociable de Natalia Lafourcade -a la que la cantante dice admirar-, nos invita a cuidar de nuestros orígenes. Es una letra abierta y ambigua, como muchas otras de ‘con cariño y con cuidado’. ‘costura’ parece una canción de desamor entre lloreras y noches en vela, pero al final emerge la necesidad de aprender de la experiencia: «suena todo lo que yo he aprendido de mi madre».

La letra más evidente sería ‘un hogar’, tocada con un cuatro llanero, con su referencia a la «isla bonita» y la voz de su abuela insertada al principio y al final. «Se me quedaron todos los recuerdos de mi infancia, de mi abuelo, de mis padres, todos los enseres que no tienen precio y no puedo hacer nada», narra la pobre mujer antes de que atendamos al registro más emocionado de la voz de Valeria. «La vida sigue, con mucha tristeza, pero sigue», concluye su yaya.

El componente social está presente, pues, en el disco de manera más o menos sutil. Las melodías remiten a cosas como Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pedro Guerra y Violeta Parra desde el inicio con ‘dentro’. Y una parte de los textos también: «quien no cuida la tierra, y no está a su vera, no ve el dolor y no ve lo duro de la primavera», dice ‘costumbre’, un tema que parece llamar a la rebelión a su manera: «No porque sea costumbre no mereces que te alumbren». Igualmente, ‘techo y paredes’ invita a no conformarse con eso nada más.

Aunque lo que más va a levantar los ánimos son los pequeños destellos percutivos dados a la producción en las mejores canciones de este disco. Valeria Castro no ha querido cantar demasiadas canciones de amor porque considera que hay cosas más importantes en el mundo que su vida personal. Eso deja algunas de sus composiciones más desgarradas fuera de este lanzamiento, en su EP ‘chiquita’ de 2021. Si no conoces a Valeria Castro, quizá es mejor comenzar por escuchar ‘culpa’, ‘cuídate’ y ‘cómo te voy a olvidar’.

Lo mejor de este nuevo largo, con permiso de las bellísimas cuerdas y tomas vocales de pistas como ‘poquito’, es el ritmazo de ‘lo que siento’ o la vida insuflada a ‘la raíz’. Entre su humildad, su sentimiento y su riqueza temática, no sorprende que Valeria Castro haya logrado colarse entre los 100 más vendidos del país con este disco. Revelación absoluta y desde ya una de las voces más relevantes de la música canaria.