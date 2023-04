Ana Mena deja a Depeche Mode sin número 1 en Discos España

Ana Mena entra en el número de la lista de álbumes española con ‘bellodrama‘, su segundo disco. Es el primer número 1 de álbumes de Mena en España, pues su primer disco, ‘Index’, no pasó del 9 en 2018.

La primera posición en la lista de álbumes vuelve a resistírsele a Depeche Mode, que colocan ‘Memento Mori‘ en el número 2. ‘Spirit‘, su anterior disco, también entró en ese puesto. Fue en 2017 y Joaquín Sabina el artista que les bloqueó del número 1. Las posiciones de Ana y Depeche se invierten en la tabla de vinilos, donde ‘Memento Mori’ sí es número 1 y ‘bellodrama’ número 2.

- Publicidad -

El otro gran lanzamiento de estos días, el de Lana Del Rey, entra en el 6. «Ocean Blvd» supera así el dato de ‘Blue Banisters‘, que se quedó en el 7º puesto, pero no el de ‘Chemtrails Over the Country Club‘, que llegó al 4º. ‘Ultraviolence‘ y ‘Lust for Life‘ siguen siendo, por ahora, los únicos álbumes de Lana que han llegado al número 1 de nuestro país. ‘Norman Fucking Rockwell!‘ se quedó muy cerca, pues llegó al 2. «Ocean Blvd» sí ha entrado en el número 1 de Reino Unido.

Otras tres entradas llegan al top 10 de la lista de álbumes española. Myke Towers aparece en el 5 con ‘La vida es una’, y Luz Casal en el 9 con ‘Las ventas de mi alma‘. La reedición de ‘The Dark Side of the Moon’ llega al 10.

- Publicidad -

Entre el resto de entradas hay que destacar especialmente la de Jimin, integrante de BTS, que llega al número 22 con su minidisco ‘FACE’ (la entrada aparece repetida en el puesto 31 por alguna razón), y la de Ginebras, que colocan su segundo disco, ‘¿Quién es Billie Max?‘, en el número 34. Ellas son definitivamente el gran éxito editorial de Vanana Records, el sello de Amatria. Ginebras llegaron a ser top 50 con ‘Ya dormiré cuando me muera‘, su primer disco, por lo que el dato de «Billie» confirma su consolidación.

Otro debut interesante que comentar es el del artista revelación TRIQUELL, que coloca su primer larga duración ‘Entre fluids’ en el número 83 de la lista. Además, ‘A primera sangre’ de José Ignacio Lapido entra en el 46, ‘Pequeños grandes éxitos’ de Izal en el 78 y ‘So Much (for) Stardust’ de Fall Out Boy en el 98.