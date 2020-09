Ginebras / Ya dormiré cuando me muera

Cuando la Movida fue llegando a su término a finales de los 80, la música española pareció dividirse en dos: empezaron a surgir los primeros sellos independientes tal y como los conocemos, con propuestas tan diferentes como las de Elefant, Subterfuge o Jabalina, mientras las grandes discográficas apostaban por el pop-rock más convencional en grandes estudios. Ginebras, que en los últimos meses se han ido popularizando gracias al éxito de composiciones como ‘La típica canción’ y ‘Todas mis ex tienen novio’, no eligen entre bandos sino que se suman a todos. Lo mismo parece darles el indie pop de Cariño que el morro de Los Toreros Muertos, el punto canalla de Carolina Durante que la desvergüenza de Los Inhumanos.

‘Ya dormiré cuando me muera’ es un disco hecho para pasarlo bien y para hacérselo pasar bien al público, en el que no caben los prejuicios, pues todos los que pudieran tener los echaron a la basura cuando su single de presentación, ‘La típica canción’, hablaba lo mismo de Amaral que de los Pixies. Por eso el primer single de este nuevo lanzamiento era otro corte positivo y feliz, que depositaba la esperanza de encontrar el amor una vez divorciado o divorciada sobre un ritmo latino, rumbero. ‘Paco y Carmela‘ es otra gran composición para su repertorio que logra, junto a las 8 restantes de este álbum, que no eches de menos los pequeños hits ya contenidos en su EP anterior, ‘10:36‘.

La banda de Magüi, Sandra, Raquel y Juls se resiste a dejar de lado el name-dropping con el que las conocimos: el primer tema del álbum se llama ‘Crystal Fighters’ en honor a los temas de la banda británica que la gente solía cantar de festival en festival, aunque con la ocurrencia de meterlos en un estribillo en una rima con la palabra orgasmo, de manera totalmente improbable («todos cantando himnos de los Crystal Fighters / teniendo orgasmos que no sabe nadie»). Después aparecen Virginia Wolf en ‘Filtro Valencia’, Yung Beef y Carmen Lomana comprando el mismo día en Malasaña en ‘Vintage’, una canción sobre lo cara que es la ropa vintage, y un Rufus que igual no es Wainwright porque los tiempos cambian también en ‘Filtro Valencia’.

La canción ‘Campos de fresas para siempre’ se compone de guiños a los Beatles, de ‘All You Need Is Love’ a obviamente ‘Strawberry Fields Forever’ y la verdad es que el «filtro años 60» sienta fenomenal a Ginebras, pues cuando se acercan al sonido girl group dejan algunas de sus mejores melodías: es fácil imaginar un mash-up entre ‘Chico Pum’ y ‘La chica yeyé’ de Concha Velasco a cargo, por ejemplo, de Las Chillers.

Pero ya sabéis que Ginebras no buscan ser una refinada propuesta estética a lo Shangri-La’s y otros nombres muy diferentes vienen a la cabeza escuchando su música. ‘Cosas moradas’ es una canción de punk pop que menciona a Prince y a PUTOCHINOMARICÓN, pero a quien contiene un guiño musical en el puente es a María Isabel, a la que ya habían citado como referencia por ‘Antes muerta que sencilla’. Entre análisis del postureo e Instagram, citas a ‘Merlí‘ y un alegre homenaje a Miquel Iceta, hay un par de nombres que llaman la atención por lo que pueden tener de premonitorio: Broncano primero y Trancas y Barrancas después. Lo de ‘El hormiguero’ puede sonar ahora mismo un poco lejano pero los «lo-lo-lo-los» de ‘Metro de Madrid informa’, una canción sobre enamorarse en este sitio, tiene su objetivo claro: el de sonar en todos los bares del país como la versión más macarra posible de ‘I Will Survive’.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Paco y Carmela’, ‘Chico Pum’, ‘Crystal Fighters’

Te gustará si te gustan: lo mismo las Pipettes que Los Rodríguez

Youtube: ‘Shore’, la película