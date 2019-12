Ginebras / 10:36 minutos

Ginebras no paran de tocar en Madrid -hoy lo hacen otra vez, al menos por cuarta vez este otoño- y están ya confirmadas en festivales como Low Festival o Mallorca Live porque son uno de los grupos emergentes de moda. Las escuchas de su EP, modesto, de 4 canciones y 10 minutos y medio de duración -de ahí su título- están bastante disparadas para tratarse de un proyecto independiente publicado por Vanana Records, y tiene toda la pinta de ser uno de los grupos que más den que hablar durante 2020 a poco que editen un par de canciones tan pintonas como las de ’10:36′.

El proyecto de Magüi (gallega) a la guitarra rítmica y voz principal, Sandra (alicantina) a la guitarra solista y coros, Raquel (madrileña) al bajo, y Yavanna (canaria) a la batería ha hecho de la huida de los “guilty pleasures” su bandera, y en su lista de artistas venerados figura gente como The Bangles, The Beatles, Los Fresones Rebeldes, Carolina Durante, The School y sobre todo Parchís: dicen que se inspiran en ‘Cumpleaños feliz’ para componer sus canciones. ¿Será una boutade? En absoluto. En todo caso lo sería mencionar a The School: sus grabaciones huyen de esa deliciosa delicadeza y languidez para ir al grano, sonando macarras y un tanto punk en algo que ellas mismas han tenido a bien llamar “tonti-rock”.

Que a su vez no es tan “tonti” por mucho que digan que se llaman Ginebras porque Tequila ya estaba pillado. No hay nada de tonto en huir del drama y de la solemnidad para decantarse por el retrato social y lo cotidiano. Su primer single ‘Todas mis ex tienen novio‘ sería su canción más triste pero hay tanto humor en su visión pesimista del mundo como en ‘Ni un día más’ de ‘La bola de cristal’, cuando no un gran afán de superación costumbrista (“Me he enganchado a ‘La Casa de Papel’ / Y he olvidado todos mis dramas de mujer”).

Podría haber sido su gran himno, pero finalmente lo es ‘La típica canción’, una composición sobre la libertad de que a cada uno le guste lo que le dé la gana, de Oasis a Don Omar, de Pixies a Elton John, alcanzando lo metamusical: cuando llega lo de “Magüi resucita cuando ponen en el Lucy algo de ska”, la canción se convierte en un ska; y la grabación termina de manera genial con un guiño a la banda sonora de ‘Parque Jurásico’, en sintonía con su divertido vídeo. Y nada como su brillante estribillo, de melodía espectacular. Da igual lo que estuvieran cantando en él que se pegaría, pero además es un plus que estén cantando justo sobre las virtudes de la música.

El EP se completa con una versión de ‘Con altura’, en la estela de lo que The Parrots hicieron con Bad Bunny y Cariño con C. Tangana, en este caso con cierto recuerdo a The Cramps y al ska, y por tanto al rock latino español tipo Los Toreros Muertos, The Refrescos o Radio Futura circa ‘Veneno en la piel’. Tiene gracia que hayan convertido este hit de Rosalía, El Guincho y J Balvin en algo con lo que hacer pogo, pero es más interesante su análisis de la relación entre fan y artista llamado ‘Fan emergente’, en el que vemos a un grupo salir con sus seguidores de marcha aunque no parezca la mejor idea; y en donde destaca lo que parece un dardo envenenado contra cierto tipo de indiemainstream: “Otros lo hacen mejor pero no les entiendo”, dice la vocalista principal de la banda, viniendo a resumir ella misma en qué consiste el encanto de Ginebras. El grupo actúa hoy 20 de diciembre en OchoyMedio, Madrid.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘La típica canción’, ‘Todas mis ex tienen novio’

Te gustará si te gusta: The Parrots, Las Chillers, The Cramps

Escúchalo: ‘La típica canción‘