Lana del Rey dejará a Depeche Mode sin número 1 en UK

Esta semana se han publicado dos de los lanzamientos más esperados del año. Por un lado, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’ de Lana del Rey. Una de las artistas más aclamadas de nuestros tiempos, incluso a pesar de que tiende a sacar discos como churros: este es el 9º ya. De otro, el primer trabajo de Depeche Mode tras la muerte de Andy Fletcher.

La batalla en las listas de éxito se va a resolver en favor de Lana del Rey, según los primeros datos. «Did you know» es top 1 en las midweeks británicas tras ser capaz de vender casi 33.000 copias durante el fin de semana. 29.000 copias son físicas, pero además hay 3.300 puntos procediendo del streaming.

- Publicidad -

Las cifras casi doblan lo conseguido por Depeche Mode con ‘Memento Mori‘: algo menos de 18.000 unidades, de las cuales 15.000 son copias físicas. Además, Lana del Rey tiene más streamings, por lo que es posible que la diferencia entre ambos artistas se vea ampliada a medida que avanza la semana. A falta de que alguien idee promo extra, descuentos o récord de copias firmadas, Lana del Rey lograría su 6º número 1 en las islas británicas.

… y Depeche Mode se quedarán sin su tercer número 1 en Reino Unido, pese a que este es su país de origen. Sólo ‘Songs of Faith and Devotion’ y ‘Ultra’ fueron número 1 en UK por difícil que nos cueste creerlo. Alemania o Francia les han mimado mucho más en ese sentido.

- Publicidad -

En cuanto a Estados Unidos, se espera que Lana del Rey debute en torno a las 110.000 unidades, lo cual podría no ser suficiente para desbancar al asentadísimo Morgan Wallen. ‘One Thing at a Time’ es el actual top 1 en el Billboard 200 con 209.000 unidades vendidas. Es la tercera semana consecutiva que el cantante de country ocupa dicha posición, rondando ya el millón de copias.