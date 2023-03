Hoy es el día de lanzamiento del nuevo disco de Lana del Rey, 15 días después de lo previsto inicialmente. Y hay quien dice que no quería competir con lo nuevo de Miley Cyrus, pero termina compitiendo con ‘Memento Mori’, el primer disco de Depeche Mode sin Andy Fletcher. Veremos quién se termina llevando el número 1 en Reino Unido (en Estados Unidos está fuera de alcance para cualquiera de los 3 artistas mencionados).

‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ viene precedido de varios singles: el titular, el dedicado a su familia ‘The Grants‘ y ‘A&W’, una de las producciones más excitantes que nos ha dejado Lana del Rey en los últimos años. De hecho, a punto estuvo de colarse en el top 40 británico. Al final quedó en el puesto 41, como sucedió más o menos con ‘Love’ y ‘Doin’ Time’. Finalmente, ‘A&W’ en su requiebro hip hop, no es una canción tan indicativa de lo que encontramos en este nuevo álbum de Lana del Rey, aunque con matices.

El disco comienza con un inusual góspel, como ya sabíamos, para pronto entregarse al piano. Este es el instrumento primordial en la casi navideña ‘Sweet’, en la más oscura ‘Candy Necklace’ con Jon Batiste (para la que se prepara vídeo, como revelan nuestros foros) o en ‘Kintsugi’. Entre las primeras favoritas en ese sentido, podemos destacar la preciosa ‘Paris, Texas’ con SYML; y una ‘Let the Light In’ con Father John Misty con ciertas reminiscencias de ‘Karma Police’. Esperemos que no emerja otra polémica con Radiohead, como aquella de ‘Creep’ y ‘Get Free’, resuelta de manera amistosa.

La primera parte del disco está lastrada por un par de interludios que dificultan la escucha del oyente casual. El de Judah Smith va más allá de los 4 minutos -que parecen 7- y el de Jon Batiste dura más de 3 justo después de ‘Candy Necklace’. Pero hace tiempo que los discos de Lana del Rey son para escuchar con las letras bien a mano. La familia, el amor y la fama, están entre los temas tratados.

De hecho, resuenan nombres como Angelina Jolie o Red Hot Chili Peppers en la última parte del álbum, donde sí encontramos retazos de trap y trip hop. Más cajas de ritmo y menos pianos en una parte que parecen «los bonus tracks». Tras una coral ‘Margaret’ con Bleachers y melodía de final, de cierre, aparecen cosas como ‘Fishtail’, ‘Peppers’ (con sample de ‘Angelina’ de Tommy Genesis), y una especie de revisión de ‘Venice Beach’ llamada ‘Taco Truck x VB’. Un álbum tranquilo, contemplativo, que Lana del Rey dice haber hecho «sin esfuerzo» y que ha vuelto a poner el foco en su visión del mundo, en las letras, llenas de autorreferencias y curiosidades, y en las que ahondaremos en los próximos días.