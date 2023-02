Lana Del Rey une folk y hip-hop en la magistral ‘A&W’

Lana Del Rey se encuentra entre las artistas que han decidido publicar nueva música el día de San Valentín. ‘A&W‘ sirve como segundo adelanto de ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, el disco que publica dentro de poco más de un mes. También es una de las composiciones más sorprendentes de Elizabeth Grant en mucho tiempo, para bien.

‘A&W’ se compone de dos canciones en una. La primera, ‘American Whore’, se vale de un sonido de folk pastoral similar al de ‘Venice Bitch‘. Acompañada por el sonido de pianos, guitarras acústicas y eléctricas, Lana recuerda su infancia, marcada por la mala relación con su madre, a la que «no he visto desde hace mucho, mucho tiempo», y reflexiona sobre su vida sexual, a la vez que entrega una de las melodías más bellas que ha firmado nunca.

Después, la cosa se complica. Del componente bucólico de ‘American Whore’, que contrasta con una letra que habla de problemas familiares, carencias emocionales y sexo (en concreto, de ser una «puta americana» que «folla en el suelo de los hoteles»), pasamos a una ida de olla total. ‘Jimmy’, la canción siguiente, emerge apoyada en una oscura base de hip-hop que ni Kanye West, y los efectos electrónicos de ruido y distorsión van invadiendo la voz de Lana por momentos, a veces hasta ahogarla por completo.

Jimmy es un personaje recurrente en las letras de Lana: era la persona que le pegaba «con un beso» en la letra de ‘Ultraviolence’. Aquí, Lizzy nos vuelve a hablar de una relación tóxica, en la que el susodicho no concibe un encuentro con Lana si no hay marihuana de por medio y, por tanto, quizás, sexo. «Tu madre ha llamado, le he dicho que la estás cagando pero bien» es otra frase icónica de Lana Del Rey que apuntar en la lista.

Lana acaba de ser entrevistada por Billie Eilish en el nuevo número de Interview Magazine. Su disco sale el 24 de marzo. Unas semanas antes, el día 1 de ese mes, Grant recibirá un premio en la gala de los Billboard Women in Music, por su talento visionario.