Lana Del Rey será premiada en los Billboard Women in Music

Los premios Billboard Woman in Music volverán el 1 de marzo, después de habernos dejado momentos memorables como el discurso de Madonna de 2016 o el de Taylor Swift de 2019, en el que la de Pensilvania no dudó en realidad en celebrar a Lana Del Rey, la «artista más influyente de la década» en sus palabras.

Precisamente, Lana será una de las artistas femeninas premiadas en la próxima gala de los Billboard Women in Music. A la autora de ‘Video Games’ se le distinguirá por su talento «Visionario», algo con lo que Taylor -y otras artistas a las que ha influido- estarán de acuerdo. En 2015, Lana ya recogió un premio parecido, el de «trailblazer» o «pionera».

Quedan por confirmar no solo las artistas que actuarán en la ceremonia, sino también la que recibirá el premio más importante, el de Mujer del año. A Lana el premio casi le coincide con el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Did yo know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, que sale el 10 de marzo. Su portada censurada ha dado que hablar.

La gala honrará a otras siete artistas femeninas. Becky G recibirá el premio «Impacto», Doechii el premio «Estrella en auge» e Ivy Queen el premio «Icono», mientras Kim Petras recogerá el galardón «Chartbreaker», seguramente por haber irrumpido en los charts de manera histórica gracias a ‘Unholy’. Además, Latto será distinguida por su «poderío», Lainey Wilson por «romper las reglas» y TWICE por una de las bandas «Revelación» del momento.

