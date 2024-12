Nicki Nicole / Naiki

Si conoces a Nicki Nicole por sus colaboraciones con Aitana y Bad Gyal, el sonido de su nuevo disco te sorprenderá. Pero es que, aunque la conozcas por sus temas propios, también puede sorprenderte, porque en general la tónica reciente era bastante más pop. Algún que otro tema podía ser la excepción, pero desde luego no todo un disco, y con este ‘Naiki’ vuelve a sus inicios, mucho más asociados al trap.

“Naiki es como me llaman los que me conocen; todo el mundo me dice Nicki o Nicole, y solo la gente que me conoce muy, muy de cerca, me llama Naiki”, cuenta la argentina, que presentó el proyecto con un cortometraje donde se encuentran la Nicki actual y la de 2019, repasando sus distintas etapas. Un poco como Britney en ‘Hold It Against Me’, pero teniendo en cuenta que “todas estas eras” han sido cinco años.

Este trabajo llega solo un año después de ‘ALMA’ y hay temas de 2024 como ‘Ojos Verdes‘ que no han entrado aquí, porque no pegarían ni con cola. ‘NAIKI’ es una demostración de flow y un regreso al trap, demostrando que además de tener una voz estupenda para el pop, Nicki tiene una habilidad para el fraseo que nada tiene que envidiar a la de Ptazeta, Duki o Young Miko, y que la diferencia de otras artistas.

Para la producción, la argentina repite con Tatool y JULiA LEWiS, pero suma una mezcla curiosa con Capi (que ha trabajado para Dominic Fike o Justin Bieber), Nico Baran (Ice Spice, The Kid LAROI), Yesan (Duki), Michaël Brun (J Balvin), Mr. NaisGai (Rauw Alejandro) y Asan (KHEA).

Con todo este equipo, Nicki firma un sonido bastante old school (sobre todo en ‘FUCK THAT’) que se combina con momentos más pegados a lo actual como ‘MASCARA’, una colaboración con Duki que funciona a las mil maravillas. “Les damo’ de comer, no hablen con la boca llena” espetan en la canción, probando que el disco, aunque sigue una línea lírica muy obvia, funciona mejor cuando se toma todo con más humor.

De hecho, empieza diciendo algo como “¿sabes que tu baby a mí me tiene en su top artist? / le gusta escucharme cuando él se siente lonely” (‘VEINTE’), sigue con “el aval del artista favorito de tu artista favorito, ¿en serio te crees que yo con vos compito?” (‘BITCHES’) y cierra con “de boca en boca, de los haters soy su coca (…) en este juego yo tan Taylor, vos tan Kanye / está’ creyendo que me hizo famosa a mí” (‘ALH’, el corte más melódico). Reivindicar a Taylor frente a Kanye en un disco como éste es un buen simbolismo de cómo Nicki adora el trap sin dejar de valorar el pop y sin resignarse a comprar el pack para ser respetada.

Otros cortes de ‘NAIKI’ son más café para cafeteros, redundando en todo el dinerodinerodinero que tiene, ya sea en solitario (‘MONEY MACHINE’) o acompañada (“hotele, reunione, cóctele, avione / viajar en primera, we love that shit / manejo mi vida a los 19” canta en ‘WE LOVE THAT SHIT’ junto a KHEA). La primera apunta al menos a un tono algo más personal (“no me odies si no soy lo que querés que sea, cuando fui lo que querías no fue suficiente”), aunque en ese sentido es superior ‘SHEITE‘, que podría ser un temazo de Nathy Peluso. En definitiva, ‘NAIKI’ calmará el apetito de los fans de Nicki Nicole, y puede descubrirles algo más a quienes solo conozcan su faceta más pop, puesto que a la autora de ‘Wapo Traketero’ se le da genial este otro estilo, aunque el disco pueda hacerse algo reiterativo.