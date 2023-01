La portada censurada del nuevo de Lana del Rey

Lana Del Rey ha compartido el tracklist de su próximo disco, el cual sabíamos que incluiría colaboraciones de Father John Misty, Bleachers, Tommy Genesis, Jon Batiste y Jack Antonoff, entre otros.

‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ incluirá títulos tan jugosos como el titular, todo un «grower» en su escalada góspel; y otros tan prometedores como ‘The Grants’ (su verdadero apellido), ‘AW’, ‘Paris, Texas’ en honor a la película y -atención- ‘Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing’. Esto es, «Abuelo, por favor apóyate en el hombro de mi padre mientras pesca en aguas profundas».

Esa es la buena noticia porque tales nombres nos dejan con la miel en los labios. También podemos considerar buena noticia esta portada alternativa para el álbum, sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix, que ya ha tenido que ser borrada de Instagram, pero que es totalmente real.

La mala es que el álbum se ha retrasado 15 días, y ya no estará entre nosotros el día 10 de marzo, sino más bien el 24 de marzo. ¿Cosa de la compleja producción de vinilos en nuestros tiempos o de la producción en general? La secuencia, con sus interludios con famosos, bajo estas líneas:

01 The Grants

02 Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

03 Sweet

04 AW

05 Judah Smith Interlude

06 Candy Necklace

07 Jon Batiste Interlude

08 Kintsugi

09 Fingertips

10 Paris, Texas

11 Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12 Let the Light In [ft. Father John Misty]

13 Margaret [ft. Bleachers]

14. Fishtail

15 Peppers [ft. Tommy Genesis]

16 Taco Truck x VB