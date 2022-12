La semana pasada Lana del Rey ya adelantó en una edición latina de la revista Hola! que iba a anunciar algo hoy, aunque no se sabía el qué. Ahora ya sabemos a qué se refería la autora de ‘Chemtrails Over the Countryclub’. Esta misma tarde acaba de lanzar el primer adelanto del sucesor de ‘Blue Banisters’, el single ‘Did you know there is a tunnel under Ocean Blvd’.

La página web oficial de la artista ha confirmado lo que se especulaba en redes estos días: el nuevo disco de Lana del Rey se titula igual que el primer single, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, y saldrá a la luz el próximo 10 de marzo de 2023. No es el único sorpresón, y es que Lana ha confirmado que el disco tendrá las colaboraciones de Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML. Además, estará producido por Jack Antonoff, Mike Hermosa, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji.

Aún más, parece que Lana seguirá una estrategia de lanzamiento similar a la del ‘Midnights’ de Taylor Swift y ofrecerá distintas versiones del disco en vinilo con diferentes portadas. Se podrá pedir una edición estándar con el vinilo negro, otra en color rosa («Retail Exclusive»), otra en verde («Indies Exclusive»), otra púrpura («Amazon Exclusive») y otra en blanco («Store Exclusive»).

