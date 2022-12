Lana del Rey anuncia el anuncio de algo en el Hola!

Lana del Rey no ha anunciado exactamente un disco, sino que va a anunciar algo. Ha sucedido cuando la revista Hola! en una de sus ediciones latinas se ha aproximado a la cantante en un evento, y en lugar de preguntarle la típica impertinencia a lo Pablo Motos, han decidido preguntarle algo que nos importa a todes: cuándo se publica el sucesor de ‘Blue Banisters‘, que salía el mismo año que ‘Chemtrails Over the Countryclub‘.

La cantante no lo revela pero dice que el próximo día 7, más o menos en el plazo de una semana, habrá nuevas. Se desconoce si será el anuncio de un single, de un disco al completo con el lanzamiento de un adelanto o ninguna de las anteriores.

En cualquier caso, es una alegría ver a Lana del Rey de buen humor, después de que le hayan robado un disco duro con música hace tan sólo 2 meses. Antes de su último disco, se barajaban varios álbumes de Lana, por lo que, entre unas cosas halladas y otras perdidas, se desconoce por completo lo que va a salir. Gracias a Slavin en el foro de Lana del Rey por el aviso. Seguiremos informando.

🚨 Lana Del Rey confirms she will be announcing her next album on December 7th! pic.twitter.com/pxvgz9wvSH — Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) December 2, 2022

