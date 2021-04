Lana del Rey vuelve a confundir con el lanzamiento de algo: ‘Blue Banisters’ el 4 de julio

Estábamos degustando casi que por primera vez su último álbum, llamado ‘Chemtrails Over the Country Club‘, cuando Lana del Rey indicaba que lanzaría el 1 de junio otra cosa llamada ‘Rock Candy Sweet’ de cara al 1 de junio. Y cuando no hemos llegado a esa fecha todavía, la cantante ha anunciado otra cosa llamada ‘Blue Banisters’ de cara al 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Algo que ya había avanzado con otro «teaser» hace unos días.

En ambos casos la prensa internacional ha interpretado que Lana del Rey está anunciando sendos nuevos álbumes, lo cual es bastante marciano, ya no sólo porque ‘Chemtrails Over the Country Club’ tenga tan sólo un mes de vida y Lana del Rey quizá debería estar promocionándolo, sino porque el 1 de junio es martes, el 4 de julio es domingo y los discos hoy en día se publican los viernes. Vale que Lana ya no sea esclava de las radios, playlists y listas de éxitos… ¿pero esto no es pasarse?

En estos momentos, el desconcierto es máximo entre los seguidores de la cantante, que no saben si estamos ante el mismo álbum cambiado de nombre, un single y un álbum, dos proyectos distintos o, en alguno de los casos, el disco de versiones de música country que ha venido preparando y que alguna vez ha comentado. Un forero de Popjustice cree que ‘Rock Candy Sweet’ puede ser un disco que grabó el pasado verano y ‘Blue Banisters’ el de country, pero de momento, todo es pura especulación. Visita nuestro foro de Lana del Rey para el debate.

Album out July 4th

BLUE BANISTERS pic.twitter.com/q37PDKeyy5 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) April 28, 2021