Lana Del Rey ha estrenado ‘A&W’, el segundo sencillo extraído de su nuevo disco, ‘Did you know there is a tunnel under Ocean Blvd’. Las siglas significan «American Whore», y este es el título de la primera de dos canciones que conforman esta composición doble. La segunda lleva el título de ‘J, Jimmy’. Os dejamos con sus gloriosos 7 minutos a continuación.



Por otro lado, y de cara al lanzamiento del disco, que sale el 24 de marzo, Lana protagoniza la portada del mes de marzo de Interview Mag. La sesión de fotos, con Lana vestida de novia, es estupenda y la entrevista, como de costumbre, no la hace ningún periodista, sino una artista amiga, en este caso Billie Eilish, que no contiene su emoción al poder compartir un rato de charla con su ídolo.

En la entrevista, Lana da algunos detalles sobre los orígenes de su nuevo trabajo. Dice que la portada original la mostraba a ella desnuda, pero que finalmente optó por otra porque no estaba segura de si se sacó la foto por expresión personal, o para reaccionar a las críticas que otras personas emitían, se entiende, sobre su cuerpo. La imagen no se ha publicado, por lo que no sería la portada topless que conocemos.

Como curiosidad, Lana revela que llegó a cambiar el título del álbum a última hora, y que optó por uno doble. Finalmente, un nombre como ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Pearl Watch Me on Ring a Bell Psycho Lifeguard’ le pareció demasiado largo.

En cuanto al contenido del disco, no es demasiada la información que comparte Elizabeth Grant. Comenta la extensa duración de las canciones y también que las letras versan de sus «preocupaciones y miedos», extraídos de sus «pensamientos más profundos». Musicalmente lo contrasta con ‘Norman Fuckin Rockwell!‘ porque en su disco de 2019 buscó «construir un mundo propio», mientras la creación de «Did you know there’s a tunnel» fue más relajada.

En otro punto de la charla, Lana y Billie recuerdan sus propias experiencias con la fama. A la autora de ‘bad guy’ aún le cuesta lidiar con los vídeos que suben de ella sus haters, y Lana celebra que los medios ya no se ceben tanto con los artistas como hicieron con ella. Del Rey cuenta que llegó a sufrir agresiones en plena calle y que una mujer le tiró un libro sobre feminismo en la cara. Nunca pensó que, después que una periodista escribiera que debía «cambiarse la cara y también de carrera», Bruce Springsteen diría que es una de las mejores compositoras americanas.

Evidentemente, al tiempo que la crítica denostaba a Lana, ella creaba un imaginario musical y visual que influiría a toda una década de nuevos artistas, entre ellos la propia Billie.