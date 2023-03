Lana del Rey lanzaría mañana el single ‘The Grants’

Lana del Rey lanzaría mañana, 14 de marzo, ‘The Grants’, el tercer single de su nuevo disco. Así se lleva rumoreando en varias páginas de fans y redes de la cantante durante estos últimos días.

‘The Grants’ es el tema que abre ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, el nuevo disco de Lana del Rey, y se deduce que tratará sobre la familia de esta, nacida como Elizabeth Woolridge Grant. El nuevo single llegaría tras los lanzamientos del tema que da nombre al LP y ‘A&W’. ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ estará disponible el próximo 24 de marzo.

Lana Del Rey's upcoming single "The Grants" from her upcoming record will be released on Tuesday, March 14th and will supposedly be premiered on the BBC radio 1 "Hottest Record" hosted by Clara Amfo. pic.twitter.com/wqJiDMAbU0 — Lana Del Rey Stats (@LanadelreyStats) March 10, 2023

