Amatria: editar a otros artistas siendo artista

El nuevo invitado de nuestro podcast «Revelación o Timo» es Amatria, que en breve estrenará un nuevo single titulado ‘Llámame loco’ en avance de su próximo álbum. Un disco que le sacará de la crisis creativa en que le sumió la pandemia. Y parte de esa crisis se debió a ver cómo su sello Vanana Records, creado junto a Él y Ella DJ’s y Pau Paredes, crecía y crecía con los fichajes de Ginebras y Karavana. Amatria nos habla de su faceta empresarial, los conflictos que le ocasiona o el porqué de no tener ánimo de lucro. ¿Es un error o un acierto?

- Publicidad -

También tratamos con el artista otras cuestiones como las malas críticas en la prensa (¿es mejor no reseñar un disco de un artista novel que no te ha gustado nada?), la omnipresencia del folclore (Amatria ha incluido un tema de este tipo en todos sus álbumes desde su debut hace 10 años, siendo pionero al respecto), o la caída de los prejuicios en cuanto a estilos musicales. Ginebras pusieron una piedra muy grande en la derriba del «guilty pleasure» con el lanzamiento de ‘La típica canción‘.

Hablamos de cómo ‘Chinches’ -cuyo vídeo estrenamos en JENESAISPOP– NO ha terminado siendo la canción más popular de Amatria, de cómo condiciona una carrera la paternidad, de aquel podcast de «Música para follar» en el que participó hasta Amaia, de cómo lidiar con la fama y los selfies, o de cómo evitar ligar cuando tienes pareja y eres una persona pública. Amatria encabeza junto a Siloé el Vid Festival, que celebrará la cultura manchega el 29 de abril en Daimiel (Ciudad Real). La programación diurna será gratuita y la nocturna vale 20 euros. Entradas e información sobre las 14 bodegas colaboradoras, en la web oficial.



- Publicidad -