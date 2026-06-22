Disco doble de Carly Rae Jepsen: ‘Day and Night’; single el viernes

Carly Rae Jepsen había inundado en los últimos días su perfil de Instagram con publicaciones de coloridas y estéticas imágenes acompañadas de escritos, horas y ubicaciones, casi a modo de diario personal. Estaba claro que tramaba un comeback y ahora se confirma. Sin embargo, el regreso será aún más satisfactorio para sus fans de lo esperado, ya que el nuevo disco que acaba de anunciar es doble.

‘Day and Night’ se compondrá de 24 temas: los 12 primeros estarán reunidos en la sección «Day» y los 12 restantes en la sección «Night». Algo parecido a lo que hizo Miley Cyrus en ‘Endless Summer Vacation‘, aunque, de momento, Carly Rae no ha dicho que su álbum sea conceptual. La fecha de lanzamiento es el 18 de septiembre.

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Según la nota de prensa recogida por Variety, la parte «Day» es «orgánica y cruda, con instrumentación en directo y toques de pop psicodélico inspirado en los años 70». Por su parte, «Night» es «exploratoria e intensa, y se adentra en un universo elegante de dance pop impulsado por sintetizadores».

Jepsen, que ha sido madre recientemente, ha colaborado con Tavish Crowe, Kyle Shearer, Nate Cyphert y Cole M.G.N. (su marido) en este nuevo proyecto. El primer avance ‘On Wires’ sale este viernes.