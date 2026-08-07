RFTW: Carly Rae Jepsen, Avalanches, Ravyn Lenae, Sam Smith…

Hoy 7 de agosto sale el nuevo disco de Karol G, que ya comentamos por encima, y también ven la luz los esperados nuevos trabajos de Ravyn Lenae, Role Model, FLO o The Mountain Goats. En un terreno más underground aparecen nuevos lanzamientos de The Anchoress y Overmono.

La esperada colaboración entre Madonna y Kylie Minogue llega en forma de remix, y entre los singles destacados de la jornada encontramos estrenos de Carly Rae Jepsen, The Avalanches junto a Portraits of Tracy, Sam Smith, Susanne Sundfør o DIIV, que se dejan producir por A.G. Cook.

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Abrimos la playlist con el dueto de Karol G y Bruno Mars, sorprendentemente chill; mucho más marchosa es la colaboración de Empress Of y Cecile Believe. También hay un curioso remix de Beyoncé y Jay-Z para ‘Morning Dew’. Otras novedades las firman Brandon Flowers, AKRIILA, Florence Road, Weezer, Rebecca Black, Amelie Lens junto a Angèle o fakemink, en modo trap bruto.

En cuanto a las novedades nacionales, echadle un ojo a los nuevos temas de La Milagrosa y Oslo Ovnis, en clave guitarrera; Admire, con su habitual sonido afrobeats; LaChispa, en modo neoflamenco; y el dueto de Arón Piper y Rampa, que entrega el freestyle ochentero de ‘Bucle’.

