Karol G vuelve a su fórmula en un ligero disco de ruptura

Con su gira Tropitour en marcha, Karol G publica el álbum que anunció por sorpresa la semana pasada: ‘No me arrepiento de sentir tanto’. La colombiana había ido dejando pistas con singles como ‘Después de ti’ o ‘Matadora‘, pero pocos esperaban que un disco completo llegara tan pronto después de ‘Tropicoqueta‘. Menos aún, con una lista de colaboradores de este calibre.

Por un lado está Drake, que canta en español en el reguetón con toques afrobeats de ‘Ahí’, uno de los grandes candidatos a éxito del álbum. Por otro, Bruno Mars acompaña a Karol en el dream-pop de ‘Still’, una canción que ella escribió antes de que el estadounidense se sumara al proyecto y que, según la propia Karol, no fue concebida «para el mercado».

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Hay más nombres sorpresa. Rusowsky y Judeline aparecen juntos en ‘BBY WOW’, un tema muy ‘DAISY‘, aunque la participación de Judeline va mucho más allá: figura como compositora en varias canciones, entre ellas la relajada ‘Final feliz’, producida por Oklou. Karol G ha explicado que buscaba un sonido ligeramente más alternativo que el de su anterior trabajo, y varias canciones apuntan en esa dirección, aunque no todas.

Destacan, en ese sentido, el gusto por la producción de Tainy en la apertura, ‘Te llevas to’; el synth-pop burbujeante de ‘Maybe’; o la colaboración con Greg Gonzalez, de Cigarettes After Sex, que cierra el disco. En cambio, cortes como ‘Matadora’ o ‘For You My Lova’ se acercan a un latin urban mucho más convencional. De hecho, Karol ha contado que dudó hasta el último momento si incluir esta última en el álbum.

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Sostenido sobre un arco narrativo inspirado en su ruptura con Feid, ‘No me arrepiento de sentir tanto’ recorre las distintas fases del duelo sentimental, desde la negación hasta la aceptación. Uno de los momentos clave es ‘Alguien que te amaba’, otra cumbia en la línea de las que Karol ya ha dedicado a Selena Quintanilla, con la particularidad de que ha sido escrita por Pete Astudillo, histórico compositor de Selena, que llevaba tiempo alejado de la composición.

Combinando esa búsqueda de nuevos matices con el regreso a los ritmos urbanos latinos de la autora de ‘Provenza‘, que parece inspirar directamente otro de los temas con más potencial, ‘Bebiendo lágrimas’, ‘No me arrepiento de sentir tanto’ funciona menos como un nuevo giro en la carrera de Karol G que como una recopilación de los sonidos que ha explorado en los últimos años. Entre ellos también hay espacio para la balada al piano ‘Eclipse’, publicada a solo unos días del eclipse del próximo lunes.







