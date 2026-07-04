Adam Sandler oficia la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada este viernes nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York, ha dejado uno de los momentos más comentados gracias a Adam Sandler, que ha ejercido como maestro de ceremonias, e incluso ha interpretado una canción inédita escrita especialmente para ellos.
Según TMZ, el actor ha abierto la ceremonia con un tema «de tono humorístico, pero también emotivo», centrado en la historia de amor de los novios. La celebración ha tenido lugar en una planta superior del recinto, con acompañamiento de un cuarteto de cuerda.
Según relata TMZ, Taylor Swift ha recorrido el pasillo al son de una versión instrumental de una de sus propias canciones. Mientras, las hijas de Jason y Kylie Kelce han actuado como damas de honor, lanzando pétalos a su paso.
La pareja ha vestido diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture. Swift ha lucido un vestido largo con cola, mientras que Kelce ha elegido un esmoquin blanco.
Entre los invitados han figurado Jennifer Lopez, Tom Cruise, Gwen Stefani, Reese Witherspoon o Tim McGraw, quien inspiró el primer single de Taylor Swift. Paul McCartney, HAIM y Stevie Nicks habrían actuado.
it’s a love story pic.twitter.com/XNqEhcaJF6
— MSG (@TheGarden) July 3, 2026