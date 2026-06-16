La boda de Taylor Swift será en… ¿el Madison Square Garden?

Taylor Swift y Travis Kelce van a tener una boda a la altura del Eras Tour. Según ha publicado TMZ, la pareja habría alquilado el Madison Square Garden para celebrar su boda, supuestamente a principios de julio, que también incluirá un «escenario gigante».

Las fuentes que cita TMZ habrían confirmado al medio estadounidense que el escenario de la boda de Swift está siendo «construido de forma secreta» en un campus de Pennsylvania llamado Rock Lititz especializado en la construcción de escenarios, además ser el sitio en el que muchas bandas ensayan antes de salir de gira. De hecho, la producción del Reputation Tour se llevó a cabo con esta empresa. El medio aclara que el escenario no estaría «relacionado con ninguna gira presente o próxima».

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En principio, el Madison Square Garden no será el sitio en el que se celebre la boda en sí, que según las fuentes de TMZ tendría lugar antes del 3 de julio, sino la fiesta nupcial. Para este evento, la lista de invitados sería mucho más reducida. En cuanto al evento del recinto neoyorquino, TMZ informa de que algunos invitados incluso subirían al escenario para alguna actuación musical.

Aunque nada de esto ha sido confirmado directamente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sí ha revelado la boda de Taylor Swift como uno de los eventos que tendrán lugar este verano en la ciudad. Además, no hay ningún evento público programado en el Madison Square Garden entre el 29 de junio y el 6 de julio.