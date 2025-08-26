Taylor Swift y Travis Kelce anuncian compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce han anunciado su compromiso en un post de Instagram conjunto, compuesto por una sesión de fotos en la que aparecen posando frente a un arco de flores. «Vuestra profesora de inglés y vuestro monitor de gimnasio se casan», expresa el comunicado.

Swift y Kelce se conocieron en 2023 y desde entonces han protagonizado episodios públicos como su famoso beso en la Super Bowl de 2024. Últimamente, Swift ha aparecido en New Heights, el pódcast de Kelce, para anunciar su nuevo disco, ‘The Life of a Showgirl‘.

Swift ha salido con célebres músicos y actores a lo largo de su vida, como Jake Gyllenhaal, Harry Styles o Joe Alwyn, con quien salió durante seis años. Sin embargo, es la primera vez que se compromete.