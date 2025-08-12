Taylor Swift desvela su nuevo disco: ‘The Life of a Showgirl’

Es oficial. El próximo disco de Taylor Swift se titula ‘The Life of a Showgirl’ y, aunque todavía no tiene fecha de salida oficial, ya está disponible para reservar en su página web oficial. La portada tampoco ha sido revelada.

Este miércoles, con su aparición en el podcast de su pareja, Travis Kelce, es posible que ya se resuelvan muchas de estas incógnitas. En el clip promocional es donde se ha revelado el título del disco, con Taylor enseñando un maletín con las letras «TS» escritas en naranja y la portada borrosa: «Este es mi nuevo disco, ‘The Life of a Showgirl'».

A la vez, Taylor ha dado pistas sobre el posible sonido del disco a través de una playlist que apunta a que estará producido por Max Martin y Shellback, colaboradores en los mayores hits de la carrera de Swift. «And, baby, that’s show business for you» se titula la lista de reproducción e incluye 22 canciones de los álbumes anteriores de Taylor. Todas ellas, producidas por Martin y Shellback: ‘Shake It Off’, ‘We Are Never Ever Getting Back Together’…

Al mismo tiempo que ‘august‘ ha vuelto a la lista global de Spotify, como cada agosto desde hace un lustro, el equipo de redes sociales de Taylor Swift, TaylorNation, ha empezado a jugar a las adivinanzas con los seguidores de la cantante, quienes están convencidos de que Taylor está a punto de anunciar su regreso a la música.

La pista principal, la que ha desatado la locura, es una publicación de TaylorNation en Instagram compuesta por 12 fotos de Taylor Swift vistiendo naranja. La publicación aparece acompañada del mensaje «os veo en la siguiente era», la cual parece una pista evidente. Para colmo, Republic Records, sello de Swift, ha dado que «like» al post de TaylorNation y comentado un emoji fogoso.

Las sospechas han aumentado cuando, casualmente «12 minutos después», Travis y Jason Kelce han publicado un misterioso avance de su próximo podcast, que se estrena el miércoles 13 de agosto. Como sabéis, Travis Kelce es pareja de Taylor Swift. En el avance, ambos aparecen frente a un fondo naranja y Jason luce una camiseta de ‘Midnights‘ (2022). En medio de ambos figura una silueta opacada que parece ser la de Taylor. El usuario de X y fan de Taylor Swift @LuisSwiftie_ parece haber dado con la foto concreta.

🚨| This seems to be the picture from the thumbnail!!! pic.twitter.com/h2ezGWfLzT — Taylor Swift Edits (@TSwiftEdits_13) August 11, 2025

Si todas estas pistas no parecen suficiente, conviene recordar que el portal HITS Daily Double ya dio pistas sobre un posible regreso de Swift hace días, nombrándola entre la lista de artistas que sacarán nueva música próximamente, junto a Sabrina Carpenter o Drake. El pasado 28 de julio, la misma web reprodujo una información del tabloide británico The Sun sobre el rodaje de un nuevo videoclip en Los Ángeles, tan secreto que el equipo técnico no había podido oír la canción, «solo el beat».

Estos indicios apuntaban al lanzamiento del próximo proyecto de Taylor Swift, el primero desde ‘The Tortured Poets Department‘ (2024). También será el primero desde que recuperara sus másters el pasado mes de junio.