Canción Del Día: ‘august’ de Taylor Swift es el tema más Cranberries de ‘folklore’

Taylor Swift es número 1 en Reino Unido con ‘folklore‘ y lo será sin ningún atisbo de duda la semana que viene en Estados Unidos. El disco ha movido cifras récord solo al alcance de su autora, y además está recibiendo las mejores críticas de su carrera gracias a este disco improvisado (o tampoco tanto, que no es lo-fi precisamente) durante la cuarentena y hecho con la colaboración de Aaron Dessner de The National y Jack Antonoff, quien ya produjera ‘reputation‘. Antonoff no ha tenido problema en reconocer en Twitter que su canción favorita de todas las que ha hecho con Taylor se encuentra en este disco, y es en la que nos detenemos hoy.

‘august’, colocada por supuesto en la pista 8 del ‘folklore’, es uno de los cortes más distintivos del álbum por su sonido inspirado en el pop-rock alternativo de los 90. No es tan «folk», ni tan The National, ni tan Lana Del Rey, pero sí muy ‘Linger’ de Cranberries, un poco R.E.M… este ‘august’ que narra a través de toda la nostalgia que Taylor ha podido embotellar en una canción, el fin de un romance de verano. Frases como «puedo vernos perdidos en los recuerdos, agosto se esfumó como un momento en el tiempo, porque nunca fue mío, y puedo vernos enredados en las sábanas, y agosto se esfumó como una botella de vino» son algunas de las más evocadoras jamás escritas por Taylor.

Y eso que ‘august’ sería una de las composiciones que forman el «triángulo de amor adolescente» de ‘folklore’ y por tanto seguiríamos en esta etapa de la vida, en torno al lanzamiento de ‘Fearless‘ para ponernos en contexto. En la letra, los amantes se encuentran «detrás del centro comercial», Taylor «cancela su planes» en caso que su chico la llame y vive «inmersa en la esperanza»… y aún así logra emocionar con ruminaciones tan naíf como «tu espalda detrás del sol, y yo esperando poder escribir mi nombre en ella, ¿llamarás cuando vuelvas a clase? Recuerdo pensar en ti». Una canción que será imprescindible en la carrera de Taylor a partir de este momento.