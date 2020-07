Taylor Swift inicia su etapa «indie/alternativa» con cifras récord

Taylor Swift terminó los 10s con el cartel de «Mujer de la Década» otorgado por Billboard, gracias al éxito e influencia de su obra durante esos años, que culminaban con la publicación de ‘Lover‘. Y, por sorpresa, este viernes daba inicio a una nueva era con ‘folklore’, un álbum creado mano a mano con Aaron Dessner de The National –aunque su habitual colaborador Jack Antonoff también tiene su protagonismo en él–, con orquestaciones del hermano de este y también miembro de esa banda, Bryce Dessner, y la participación vocal de otra estrella del pop rock alternativo, Bon Iver. Foto: Beth Garrabrant.

Lejos de espantar a su público pop habitual –que cada vez se ha ido diversificando y ampliando más– con este giro a lo teóricamente más serio y solemne del ámbito indie, la respuesta al disco, tanto comercial como crítica, está siendo bastante espectacular, tal y como ha hecho público el sello Republic Records hace unas horas. En sus primeras 24 horas, dice la nota de prensa, ‘folklore’ ha despachado nada menos que «1,3 millones de copias», asumiendo que se refiere a la suma de copias físicas, digitales y equivalentes a estas por streaming.

De hecho, el octavo disco de estudio de Swift despacha también varios récords en esas plataformas de consumo de música: en Spotify, con 80,6 millones de reproducciones acumuladas –los 16 cortes de ‘folklore’ se distribuyen en el Top 50 Global, con ‘cardigan’, ‘exile’ y ‘the 1’ copando las primeras posiciones–, establece un nuevo récord de streaming para un disco firmado por una mujer en sus primeras 24 horas de publicación; en Apple Music, 35,47 millones de streamings le llevan a ser el «álbum pop» más escuchado de esa plataforma en su primer día; mientras que para Amazon Music, bate una marca como «álbum indie/alternativo». Es una cuestión de etimología bastante subjetiva, pero no deja dudas de que este viraje de Taylor ha sido mejor que bien recibido.

Y no menos celebrado está siendo por la crítica. La subsidiaria de Universal recopila fragmentos de las reseñas publicadas por The Guardian (5 estrellas de 5), The Daily Telegraph (5 estrellas), The Sun (5 estrellas), Rolling Stone (4,5 estrellas), NME (4 estrellas), The Times (4 estrellas), The Line Of Best Fit (9 sobre 10) y un largo etcétera. En Metacritic, promedia un 94 con 14 críticas recogidas, todas muy positivas. ¿Estamos ante una nueva metamorfosis, similar a la obrada con ‘Red’, que abre nuevas perspectivas artísticas para Swift? Todo apunta a que sí.