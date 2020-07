La sombra de The National es alargada en ‘cardigan’, lo nuevo de Taylor Swift

Taylor Swift ha anunciado este jueves nuevo disco por sorpresa. Se titula ‘folklore’ y ha salido esta misma noche como se prometía desde su página web. «Es un disco de «canciones nuevas en las que he vertido mis deseos, sueños, miedos y ruminaciones», indicaba. La edición física de ‘folklore’ contará con hasta 8 ediciones de lujo tanto para vinilo como para CD «porque este es (su) octavo álbum».

El sucesor de ‘Lover‘ es un trabajo compuesto durante el confinamiento, como explica Taylor en una carta que acompaña al anuncio del disco, y para su misma sorpresa, pero que a su vez ha contado con la colaboración de algunos «héroes» de la cantante, entre los que se encuentran Bon Iver, co-autor de una de las 16 canciones que contiene el disco, en la que además hace coros, y Aaron Dessner de The National, co-autor de 11 de estas 16 nuevas composiciones. Jack Antonoff y William Bowery también han participado en el álbum.

Esos 11 créditos nada menos apuntan a una influencia de The National muy jevi en el álbum de Taylor Swift, lo que ha sido confirmado por el delicado single ‘cardigan’, más cercano al sonido de la banda de los gemelos Dessner que a los álbumes de country de la cantante. De hecho, pocas veces ella misma, con una personalidad tan marcada sea cual sea el estilo, ha sucumbido tanto a la identidad de un colaborador. El vídeo ha sido dirigido por la propia Taylor, en las situaciones que la pandemia de covid-19 han permitido, pero con bastante imaginación y recursos al respecto.

01 the 1

02 cardigan

03 the last great american dynasty

04 exile (feat. bon iver)

05 my tears ricochet

06 mirrorball

07 seven

08 august

09 this is me trying

10 illicit affairs

11 invisible string

12 mad woman

13 epiphany

14 betty

15 peace

16 hoax

17 the lakes (bonus track)