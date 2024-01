Sorpasso: ‘Popular’ es la canción más escuchada de Madonna; España la ignora

Con cerca de 450 millones de streamings, y resucitada después de la Navidad en el top 25 del Global de Spotify, ‘Popular’ ha pasado a ser la canción más escuchada de la historia de Madonna en esta plataforma. Hay quien dirá que ‘Material Girl’ suma más escuchas si alternamos sus diferentes versiones, pero es cuestión de días que el “sorpasso” sea definitivo.

La colaboración con The Weeknd y Playboy Carti para la banda sonora de ‘The Idol’ ha sido un éxito especialmente en Australia y Canadá (top 10), Reino Unido (top 11), Alemania (top 23) o Estados Unidos, donde ha resistido 19 semanas en el Billboard Hot 100 tras haber sido top 43. Como decimos, el tema acaba de resurgir una vez pasado el tiempo de los villancicos, y se espera que reentre en varias listas internacionales o suba en los países en que seguía en la tabla, a destacar de nuevo Australia.

La buena aceptación en TikTok, en la playlist Today’s Top Hits, en algunas radios anglosajonas y su paso por Fortnite explican el éxito de ‘Popular’, que será la primera canción de Madonna en superar los 500 millones de streaming en Spotify sin videoclip al uso ni presentación televisiva alguna. En Youtube reina ‘La Isla Bonita’ con 850 millones.

Algunos argüirán que esto es más bien una canción de The Weeknd, pues Madonna no la ha co-escrito, pero al menos su voz es la primera que se oye en la grabación, y la artista canta en solitario la segunda estrofa. Como curiosidad, España es uno de los países en que menos ha funcionado ‘Popular’. Como viene sucediendo con todo el pop anglosajón, ninguno de los países latinos ha sido fundamental en su desarrollo en los últimos 7 meses.

No obstante, el tema sí entró en listas francesas cuando The Weeknd llevó al país galo su gira (puesto 89), y en Italia, pese a ser solo top 96, el tema acaba de recibir el disco de oro tras pasar meses en el top 200 de Spotify. España es de los pocos países en que el tema ni ha llegado ni al top 100 oficial, ni tampoco al top 200 de Spotify. Nuestro país ha sido fiel a Madonna incluso en eras tan controvertidas como ‘MDNA’, pero desde hace un tiempo ya no es una plaza fundamental para ningún artista anglo.

Por otro lado, os recordamos que Madonna aparece en el Anuario 2023 editado por JENESAISPOP con lo mejor del año, en el apartado de Mejores Conciertos.

