La Canción del Día: ‘Danceteria’ es un hit por la libertad, no un dúo forzado de Miss Caffeina y Varry Brava

Este fin de semana ha comenzado en A Coruña la gira conjunta de Miss Caffeina y Varry Brava, que este viernes 14 de febrero llega a Madrid y después continuará por Barcelona el 22 de febrero y por Murcia el 7 de marzo. Mientras en las redes sociales se han dejado ver los primeros vídeos de este invento llamado “Danceteria”, la canción creada ad hoc para esta gira por ambas bandas, continúa sumando seguidores.

En principio podía parecer que ‘Danceteria’ era una canción creada casi por obligación por ambas bandas, que comparten agencia de management, para promocionar este tour a lo “Gira2”. El estribillo “Aquí nadie sabe tu nombre’, repetido hasta la saciedad, dejaba la sensación de que la composición había sido escrita en 5 minutos. Sin embargo, el tema ha sabido crecerse con el tiempo y es, ni más ni menos, que el más escuchado en Spotify de Varry Brava ahora mismo y el 4º más oído en las estadísticas de Miss Caffeina. Suma ya medio millón de reproducciones.

Y es que al margen de su estribillo machacón, ‘Danceteria’ es una canción en perfecta sintonía con los mensajes por la libertad que han ido soltando Miss Caffeina durante su discografía, y también con los hedonistas de Varry Brava. Nos decía Alberto Jiménez, líder de los primeros, durante una entrevista, que con esta gira querían crear un espacio de libertad similar al de la mítica discoteca de Nueva York a finales de los 70 y principios de los 80, recordando que en Danceteria, “convivían los rockeros canallitas con las travestis, con el hip hop cuando empezaba… Convivía todo el mundo. Era lo que queríamos representar: todos los tipos de seres, de personas, de tipos de música y de rollos”.

Este espacio de libertad está retratado en la letra de esta canción que apela al anonimato, con cierto punto sensual a lo ‘Prende’. “Hay un lugar donde los cuerpos se confunden / Y las siluetas se diluyen al pasar / Y da igual, qué has venido a buscar”. Otra llamada a ser uno mismo que se confirma después (“Gigantes, mutantes / Caras deformadas y perfectas, opuestas / Almas sigilosas, incompletas, errantes / Nunca preocupadas porque aquí nadie sabe tu nombre”), animando a que este espacio se traslade a otros lugares (“Si quieres vamos donde todo el mundo nos pueda mirar / Y vean mucho más de lo que somos”). Aunque quizá lo mejor viene con la coda “sorpresa” (sic), que no se repite, sino que culmina de manera abrupta, invitando a escuchar la canción en bucle: “Si te has sentido libre, de repente, bienvenido / Aquí lo tiene, vuelva pronto, por favor”.



