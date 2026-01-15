Ariana Grande confirma proyecto para 2027: su vuelta al teatro

Ariana Grande pasa página de ‘Wicked‘ después de dos películas promocionadas en una de las campañas cinematográficas más comentadas, divertidas y surrealistas que se recuerdan, y confirma su vuelta al teatro de la mano de su compañero en ‘Wicked’, Jonathan Bailey.

Ambos protagonizarán de nuevo un musical: una adaptación teatral de ‘Sunday in the Park with George’, la célebre obra de 1984, que podrá verse en el Barbican de Londres en el verano de 2027. Imaginamos que conseguir entradas será una lucha a vida o muerte.

Se trata de un musical escrito por James Lapine, con música y letras de Stephen Sondheim, cuya historia se inspira en la famosa pintura de Georges Pierre Seurat ‘Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte’, realizada entre 1884 y 1886. Grande y Bailey han confirmado su participación en el proyecto fotografiándose sentados delante de dicha obra.

La adaptación de ‘Sunday in the Park with George’ es el primer proyecto confirmado de Grande para 2027, ya que conviene recordar que la artista estará de gira durante 2026 presentando su disco ‘eternal sunshine‘ (2024) y su reedición, con la última fecha prevista para agosto. Son solo 10 fechas concentradas en Estados Unidos, Canadá y Londres.

Por supuesto, no es la primera vez que Grande participa en el teatro: en 2008 debutó en Broadway con el musical ’13’ y en 2016 actuó en ‘Hairspray Live!’, emitido por televisión.