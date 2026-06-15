Subidón de Shakira con ‘Dai Dai’; Taylor, top 47 en España

Sin novedades en los puestos 1 y 2 de singles en España, que continúan copados por Quevedo con ‘La graciosa’ y ‘Al golpito’, la noticia es la subida al top 3 de Jay Wheeler y Omar Courtz con ‘De lejitos‘. Eso ya os lo avanzamos la semana pasada.

Lo que no se terminó de ver venir es que ‘Dai Dai’ terminaría en el top 10 en España. La canción para el Mundial de Shakira y Burna Boy empezó «flopeando» muy fuerte, pero ha ido escalando a medida que se acercaba el evento y ya puede considerarse un hit del verano. No solo en nuestro país: también acaba de escalar al top 11 Global de Spotify tras su interpretación en la inauguración.

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¿Cuáles son los países más entusiasmados con ‘Dai Dai’? El tema es número 1 en el Spotify de Bélgica y Holanda, y número 2 en el de Alemania. También Suecia la tiene en el top 6. Por el contrario, en USA le queda un largo camino por recorrer para entrar en listas, a diferencia de lo que ha ocurrido en Canadá, donde ha logrado ser top 35 en Spotify. En las «midweeks» británicas, ‘Dai Dai’ escala hoy al puesto 26.

Taylor Swift ha sido número 1 en Reino Unido con ‘I Knew It, I Knew You‘. También es top 1 en Australia, Austria y Alemania, mientras en Francia ha quedado en el top 10. Pero en España ha despertado menos entusiasmo: es solo puesto 47. Veremos si el estreno de ‘Toy Story 5’ esta semana la anima.

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La única otra entrada de la semana en nuestro país es la de ‘Tenías razón’ de RVFV en el número 77.





