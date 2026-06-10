Ariana Grande no convence tanto en España como ‘De lejitos’

La lista de singles española sigue dominada por Quevedo, que al final está triunfando más con ‘La Graciosa’ (top 1) que con ‘Al golpito’ (top 2), aunque ambas han alcanzado la cima. Bad Bunny continúa reescalando dada su residencia en Madrid, pero «solo» llega al top 3 con ‘Baile inolvidable‘, que ya fue número 1 en su momento y acumula 5 platinos.

Ariana Grande, que ha sido número 1 en Reino Unido y Estados Unidos con ‘Hate That I Made You Love Me’, tiene una modesta entrada en España. Llega tan sólo al puesto 31 y la perspectiva no es demasiado esperanzadora para la próxima semana, pues ya ha caído al puesto 66 en Spotify España.

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Como es habitual con los temas en inglés, Ariana resiste mucho mejor en el Global de Spotify, donde mantiene el top 1 por 7º día no consecutivo. El tema ha sido top 4 en Alemania, top 9 en Francia y top 24 en Italia, por lo que España le da uno de sus peores datos internacionales, aunque no el peor, que sería el de Bélgica (38).

En realidad, la entrada más fuerte de la semana es el remix de ‘De lejitos’ de Jay Wheeler y Omar Courtz. Es puesto 19 y además se disparará la semana que viene, pues ha subido al número 3 en Spotify.

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El dúo satírico de rap Los Diozes, que sube al número 4 en discos en su primera semana completa, sitúa varios temas en listas: ‘Cheki’ entra en el 33, ‘Payas’ en el 51, ‘To perdío’ en el 79 y ‘Mardosa’ en el 93.

La última entrada es la de Myke Towers, que llega al puesto 46 con ‘Una ná más’.





