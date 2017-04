Ja Rule, detrás del “epic fail” del año: Fyre Festival

Fyre Festival es un festival que tendría que haberse celebrado este fin de semana y el que viene en Las Bahamas pero ha terminado como el Rosario de la Aurora: se ha cancelado, perdón, “pospuesto”, y sus asistentes, después de haber pagado hasta 1.500 dólares por la entrada, están volviendo a casa en vuelos charters organizados por el rapero Ja Rule, según informa el rapero Ja Rule. El comunicado que pide a la gente que no se dirija al aeropuerto hasta que la organización se lo indique lo dice todo, ¿verdad?

Vayamos por partes. Fyre Festival se anunciaba como un festival de lujo y fiestón asegurado con fotos promocionales de chicas en bikini -idílico para quien no haya visto ‘Spring Breakers‘-, en el que iban a actuar Major Lazer, Disclosure haciendo un DJ set, Migos o Blink 182. Cuando se aproximaba el momento de su celebración, Blink 182 tuiteaban que consideraban que el festival no iba a estar a la altura de lo que suelen ofrecer a sus fans a nivel logístico y que por tanto cancelaban. Traducimos: probablemente una persona de su equipo se desplazó a Las Bahamas el jueves, vio el pastel y dijo que el grupo no podía actuar allí por razones de seguridad con respecto al grupo y con respecto a sus propios seguidores.

La organización de Fyre Festival se ha reconocido “superada” por la situación y ha cancelado el festival debido a su “falta de experiencia”. Su comunicado de excusa habla de “737 aviones y 12 vuelos diarios desde Miami” (?) para “construir una ciudad”, pero todo se complicó cuando se dieron cuenta de que no habían pensado en los autobuses. “La gente llegó, el aeropuerto estaba a tope y estábamos sobrepasados”. Así que el mismo viernes 28 de abril, día en que los conciertos tenían que empezar, han cancelado. Hasta el ministerio pertinente de Las Bahamas ha tenido que aclarar que no estaba vinculado con el festival, pero que está disponible para echar una mano en lo que sea.

Ja Rule, el rapero detrás de la organización junto al empresario Billy McFarland, ha acudido a Twitter para asegurar que no es culpable de este caos, pero que asumirá responsabilidades. Alguien acaba de descubrir que no basta con idear o donar tu nombre a un festival guay y enrollado, sino que necesitas a gente con experiencia en producción y organización a cargo: hay mensajes en Twitter e Instagram que muestran a usuarios en el cámping sin ningún tipo de luz, taquillas sin candados, comida repugnante, largo etcétera.

El comunicado oficial asegura que se devolverá el dinero a la gente, y ofrece una entrada VIP a quien conserve el abono para el Fyre Festival de 2018, “que tendrá lugar en un sitio con playa de Estados Unidos”. En Las Bahamas no caben sus ambiciones, parece ser.

Ja Rule alcanzaba su mayor momento de popularidad entre 2000 y 2001 con ‘Ja Rule 3:36’ y ‘Pain Is Love’, dos álbumes que fueron triple platino en Estados Unidos. ‘Always On Time’, con Ashanti, llegaba al número 1 del Billboard Hot 100, como un par de colaboraciones con Jennifer Lopez, ‘Ain’t It Funny’ y ‘I’m Real’. Este año tenía previsto el lanzamiento de ‘Coup de Grâce’, aunque quizá sería buena idea “posponerlo” a 2018…