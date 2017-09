El hit cerdete de Becky G y Bad Bunny ya es top 1 en España

Como venimos vaticinando varias semanas tras su liderazgo en Spotify, ‘Mayores’ de Becky G y Bad Bunny, una oda a los señores mayores con doble sentido (“a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca… los besos que quiera darme), es el nuevo número 1 oficial en España. Becky G y Bad Bunny son por tanto número 1 en nuestro país por primera vez, desbancando a ‘Mi gente’ de J Balvin. Curiosamente, esta canción no pasa al puesto 2, sino que este lugar lo ocupa ‘Báilame’ de Nacho, también en alza.

1(2) Becky G, Bad Bunny / Mayores

‘Mayores’ es por supuesto el mayor hit que han tenido Becky G y Bad Bunny en nuestro país, pero no el único. Bad Bunny tiene hasta 8 canciones en el top 100 ahora mismo y Becky G ya había aparecido en la tabla en otras ocasiones como por ejemplo con ‘Todo cambió’. ‘Mayores’ lleva 55 millones de reproducciones en Spotify, pero es en verdad carne de Youtube, donde van casi 300 millones.



11(E) Pablo Alborán / No vaya a ser

23(E) Pablo Alborán / Saturno

Pablo Alborán protagoniza las dos entradas más fuertes de la semana con sus dos nuevos singles. De momento, se está promocionando y entra más alto el medio bailable, aunque “curiosamente” la clásica ‘Saturno’ tiene más reproducciones en Youtube.



26(53) Ozuna / Se preparó

Ozuna, que como hemos visto en otras ocasiones tiene hasta 10 temas en el top 100 español, protagoniza la subida más fuerte de la semana con este tema de reggaetón que lleva 4 semanas en lista.



47(E) Joey Montana, Sebastian Yatra / Suena el dembow

El dembow -más o menos- es el protagonista de esta canción del panameño Joey Montana con Sebastián Yatra (5 veces platino con ‘Traicionera’, y en lista aún un año después) que protagoniza otra muy buena entrada directa al top 50.



56(E) Zayn, Sia / Dusk Till Dawn

Buena entrada, pero no espectacular para el intento de hit del ex One Direction Zayn junto a Sia. En Reino Unido de momento ha sido puesto 5 y en Estados Unidos, puesto 44.



65(E) El Barrio / Las Costuras del Alma

Sorprendente entrada del primer single del nuevo disco de El Barrio, a la venta a finales de octubre. No suelen aparecer temas tan próximos al flamenco en la lista de singles española (sí en la de álbumes). Éxito seguro el del inminente largo de El Barrio.



75(E) Sam Smith / Too Good at Goodbyes

Tímida entrada de la balada de regreso de Sam Smith, que ha sido muy holgadamente número 1 en Reino Unido y también puesto 5 en Estados Unidos, a falta de videoclip.



97(E) Logic, Alessia Cara, Khalid / 1-800-273-8255

El melódico e introspectivo ‘1-800-273-8255’ es uno de los mayores éxitos en todo el mundo en este momento. El tema, cuyo nombre no es otro que el teléfono de ayuda a prevención del suicidio en Estados Unidos, ya es número 3 en este país, pero también puesto 16 en Reino Unido. Es el tercer single del tercer disco del rapero Logic, publicado en mayo de este año. El tema es ahora mismo el 6º más reproducido del planeta en Spotify, pero llega ahora a nuestro país.