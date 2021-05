J. Cole es uno de los raperos más populares de Estados Unidos debido a sus letras llenas de comentarios sobre los problemas sociales de su país y también gracias a sus agradables composiciones de hip-hop medio clásico, medio contemporáneo, pero escuchando su música siempre ha quedado claro que no es un talento histórico en el estilo de Kanye West, Kendrick Lamar o Drake. En ‘The Off-Season’, su nuevo disco, que podría ser el último, a menudo suena a estos tres artistas y a menudo, también, estas comparaciones son lo único que queda al escuchar unas canciones que ponen las barras en primer plano, sin destacar en lo musical.

Para Jermaine Lamarr Cole, ‘The Off-Season’ «simboliza el trabajo que se necesita para llegar a los más alto» y «representa las infinitas horas, meses y años que me ha llevado a estar donde estoy». En pocas palabras, ‘The Off-Season’ es un disco en el que J. Cole celebra el esfuerzo y la perseverancia que ha aplicado siempre a su trabajo, es un premio a sí mismo y, por lo tanto, las letras están pobladas de referencias a su pasado, a lo mucho que se lo ha currado para llegar donde está y también al mundo del rap en general, al cual J. Cole vuelve a observar desde la distancia, desde una perspectiva crítica porque considera que no es tan «real» como debería.

Así, En ‘a m a r i’, J. Cole recuerda cuando «planeaba escapar» de su pueblo para buscar una oportunidad en la música, ‘1 0 0 . m i l’ habla sobre la importancia de currárselo en la vida para triunfar, en ‘9 5 . s o u t h’ critica a los raperos que publican discos de «30 pistas» para sumar streamings, en ‘p r i d e . i s . t h e . d e v i l’ declara que se siente «agradecido porque he llegado a cumplir 30 años sin que nadie me haya asesinado» y en ‘m y . l i f e’ pone sobre la mesa que su familia no vendía drogas para sobrevivir sino que de hecho las consumía. Como ha sido habitual, el racismo preocupa a J. Cole sobre todo desde que ha sido padre y en ‘l e t . g o . o f . m y . h a n d’ expresa su miedo por que a su hijo pueda pasarle algo.

Con producciones de T-Minus, Timbaland, Boi-1da, Frank Dukes, DJ Dahi, Tae Beast o Jake One, entre otros, ‘The Off-Season’ mantiene en todo momento la fórmula clásica compuesta por beats de hip-hop de la vieja escuela, fondos musicales discretos y barras en primerísimo plano. Destaca el beat atareado de ‘i n t e r l u d e’, 100% Timbo; el épico fondo musical de ‘9 5 . s o u t h’, el bonito estribillo que canta Bas en ‘1 0 0 . m i l’ o las melodías R&B de ‘p r i d e . i s . t h e . d e v i l’ y ‘l e t . g o . o f . m y . h a n d’, así como las texturas intoxicadas de ‘a p p l y i n g . p r e s s u r e’ o la flautilla inquietante de ‘a m a r i’.

Todo lo contrario a bombástica o explosiva, pero con momentos puntuales de dramatismo, la música de ‘The Off-Season’ no busca acaparar la atención sino servir de elegante marco para que J. Cole y sus colaboradores expresen sus ideas. A veces el disco peca de lineal y plano, pero funciona como escaparate para lo que su autor tiene que ofrecer, que en este caso es una buena dosis de barras y flow. No hay temazos a lo ‘No Role Modelz’, quizá tampoco era la intención.