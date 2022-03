Es difícil no abordar con cinismo propuestas como la de GAYLE que llegan tan poco después del fenómeno de turno, en este caso, Olivia Rodrigo, con la que comparte sonido y timbre de voz. Su hit ‘abcdefu’ ha arrasado en todo el mundo con un sonido de pseudo-grunge-pop y su letra dedicada a una ruptura que no han podido llegar en mejor momento, y al escucharlo cuesta quitarse la sensación que GAYLE es otro producto derivado más, de los cientos que suele producir la industria musical cada año.

Hay canciones que al escucharlas sabes que proceden de un lugar genuino o que, como mínimo, saben disimular su condición de producto prefabricado, y ‘abcdefu’ no es una de ellas. Quizás es el cinismo del que he hablado antes, pero la canción, con ese estribillo cantado a coro, suena diseñada al milímetro para conquistar a adolescentes con muchas ganas de gritar «fuck you» a todo el mundo (menos a su perro). No es una mala canción en absoluto, pero se nota que los hilos de la industria musical se encuentran detrás de ella.

GAYLE, cuyo nombre real es Taylor Gayle Rutherford, sí se diferencia de Olivia en que adopta una pose más rockera, menos Disney, lo cual se nota en su estética y en las letras de su primer EP. En ‘sleeping with my friends’ cuenta que se folla a sus amigos porque no sabe «separar la atracción sexual de la soledad», en ‘ur just horny’ se dirige a un chico para aclarar que «tú no quieres que seamos amigos, solo estás cachondo y me llamas cuando estás pedo a las 2 de la mañana», y en ‘E-Z’ nos cuenta que su mejor amiga se ha acostado con su ex novio (el de GAYLE) y aprovecha la coyuntura para expresar que su generación necesita «una intervención» porque «glorificamos nuestros problemas pero nunca los solucionamos».

Las canciones de ‘a study of the human experience volume one’ llegan armadas con guitarras eléctricas y guitarras acústicas que nos devuelven a los tiempos del post-grunge de los 90, y también con estribillos populistas y «radio-friendly» cantados a coro. Al margen del hit conocido por todos es especialmente graciosa ‘ur just horny’ por su simpático estribillo, y tanto la inicial ‘luv starved’ como ‘sleeping with my friends’ (que juntas cuentan una única historia de soledad) son adiciones correctas al aún naciente repertorio de la cantante de Nashville. Se nota que parten de la base de ‘abdcefu’ pero se sostienen por sí mismas, mientras ‘E-Z’ queda más en un segundo plano.

GAYLE dice que su mayor ídolo es Aretha Franklin (y no Courtney Love, al contrario de lo que pueda parecer) y su voz guarda matices similares a los de la Reina del Soul, lo cual se percibe en la pista final del EP, ‘kiddo pool’, de sonidos jazzy. A favor de ‘a study of the human experience volume one’ hay que decir que, por lo menos, no tira la caña a 100 estilos distintos a ver qué cuela y se centra en mimar un único sonido. Pero la sensación de encontrarse ante un sucedáneo prevalece, y GAYLE solo la disipará con el tiempo y buenas canciones.