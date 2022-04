Josh Tillman, aka Father John Misty, quiere escribir y protagonizar un viejo musical de Broadway. O, más bien, anhela ser Randy Newman. No, lo que realmente desea es ser Harry Nilsson. O mejor aún: Harry Nilsson cantando a Randy Newman. O todo ello a la vez.

Esta es la impresión que da ‘Chloë And The Next 20th Century’. Aquí no hay guitarras apenas; casi todo es piano, baterías con escobillas y arreglos de cuerda. Josh Tillman siempre ha aspirado a reproducir el recio cancionero americano de autor de los 70, ese que aúna clasicismo y raíces. Sólo que esta vez lo ha intentado… demasiado.

Y aunque sea el espíritu Randy Newman el que sobrevuela todo el disco, el inicio puede confundir. ‘Chloë’ viaja aún más atrás en el tiempo, es elegante jazz teatral de los años 30-40. Pero los 70 aparecen enseguida: ‘Goodbye Mr. Blue’, donde Tillman fusila sin piedad la versión de Nilsson de ‘Everybody’s Talking‘. Es bonita por su claridad, sus punteos… pero acaba aburriendo porque, precisamente, se parece demasiado a ‘Everybody’s Talking’, pero sin su arrebato final. Y eso hace frustrante su escucha.

La cosa se reanima en ‘Kiss Me (I Loved You)’, balada tierna, clásica y enamoradiza, con la voz de Josh algo alterada. ‘(Everything But) Her Love’ recuerda a las últimas canciones de McCartney con los Beatles, pero aún funciona. También cautiva la suavidad melancólica de ‘Buddy’s Rendezvous’, con sus inflexiones a lo Elton John en el hermoso estribillo, con ese dejarse llevar por los vientos y los arreglos de cuerda.

A partir de aquí, el asunto se vuelve pesado: es todo muy bonito, muy elegante y muy… inocuo. Josh Tillman nos recuerda en todo momento lo bien que canta y lo guapo que es; la producción de Jonathan Wilson es exquisita. Incluso puede hacer cierta gracia la bossa ‘Olvidado (Otro Momento)’ y su estribillo en castellano… Pero, ay. A los temas les falta la garra para no solo resultar agradables, sino además memorables. Y en el caso de ‘Chloë’, por muy suntuoso que resulte todo, suspiras por que el musical se acabe de una vez.

Nos hemos de esperar al último tema, ‘The Next 20th Century’, para recuperar el interés por el argumento. La letra logra unir lo críptico con lo histórico y lo irónico, algo que Tilllman no acaba de conseguir en el resto del disco. Tiene una atmósfera que enamora gracias a unos sintetizadores levemente ochenteros, al suspense que crean sus pequeños crescendos de cuerdas que estallan en guitarras y castañuelas y a las inflexiones de voz de Josh. Porque, en vez de querer epatarnos, esta vez Tillman se deja llevar por la canción. ‘The Next 20th Century’ nos da mucho más que todas las canciones anteriores: nos da el misterio, nos da la personalidad, nos da el arrebato que esperamos de un disco de Father John Misty.

Josh Tillman parece muy cómodo en este clasicismo, rindiendo pleitesía a sus ídolos. Pero se echa de menos pasión y carácter. No es malo tratar de emular a los padres: quien a los suyos parece, honra merece, etc. Pero hay una fina línea entre no esconder tus influencias y simplemente mimetizarlas, dejándote parte de tu personalidad en el camino.