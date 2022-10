‘Athena’, el debut de Sudan Archives, ya era «glorioso»

¿Quién iba a decir que a Brittney Parks que una canción que escribió junto a su hermana gemela, Catherine, a los 16 años, terminaría abriendo el que sería su debut como solista a nivel internacional? ‘Did You Know’, escrita en pequeño, de inicio lo-fi, no puede ahora sonar más tierna. Curtida como violinista de niña en Cincinnati, asentada después en Los Ángeles, la artista que ahora conocemos como Sudan Archives y estos días recorre el mundo presentando su segundo álbum, ya se mostraba en ‘Athena’ como un talento singular. Al igual que en sus EP’s previos, que dejaron sus dos mayores hits, ‘Nont for Sale’ y ‘Come Meh Way’.

Su violín marca su estilo, inspirando títulos como ‘Black Vivaldi Sonata’ e inundando producciones como ‘Confessions‘. Es un rasgo diferenciador, pero no el único. La instrumentación, a través de una mandolina, por ejemplo, aporta a su música un aire más bucólico, cuando en principio a causa de un par de singles quizá podrías esperar de ella un álbum moderno de R&B. Su timbre y dicción huyen de la urgencia del hip hop, en ese sentido es más próxima a Jessie Ware, Dido o incluso Lily Allen, los ritmos son muchas veces primos del trip hop, los arreglos a veces osan caminar entre los bosques de Björk.

- Publicidad -

Ghana y Sudán son los territorios que han inspirado directamente la música de Sudan Archives, a los que ha querido rendir homenaje, mientras en los textos encontramos referencias a la Biblia, como en el himno eclesiástico que pretende ser el mencionado ‘Black Vivaldi Sonata’. Lo que no quiere decir que se te haya ido la olla cuando has escuchado más bien folclore irlandés en una de sus canciones con más pegada, ‘Glorious’. Literalmente la ha tildado en alguna ocasión de «mierda irlandesa», por mucho que el featuring de D-Eight mantenga el disco entre las tendencias internacionales y su inspiración sea en verdad Aisha al-Fallatiyah, la primera mujer que actuó en Sudán en 1943.

Entre esas texturas habituales del R&B y esa instrumentación orgánica, Sudan Archives conseguía un debut muy destacado, en el que los medios tiempos resultan tan embriagadores como ‘Iceland Moss’, llegando a atrapar por completo gracias a sus ricos arreglos y ritmos pistas como ‘Coming Up o ‘Down On Me’. Para ellas pareció inventarse la palabra «hipnotizante». Como también para la épica ‘Limitless’, que parece anunciar que el final del álbum está por llegar, en la que la propia Sudan Archives considera la «canción más ñoña del disco» para bien. Son muy sencillos en general sus textos, siendo imperdonable que su «canción por canción» para Stereogum mole más que las letras en sí mismas.

- Publicidad -

Jamás se podría haber adivinado sin tal complemento que ‘Down On Me’ iba sobre un tipo de hombre que «jamás saldría formalmente con una mujer negra» porque son muy «problemáticas». Brittney Parks no saca ahí la furia que podría, algo que sucederá en su siguiente disco, mientras este se ciñe a presentar cuál será su idiosincrasia sonora, recopilando ideas de la infancia y rupturas post-adolescentes. «Me doy cuenta de que perdí la cabeza / Cuando era pequeña / pensé que podría dominar el mundo», decía ‘Did You Know’. Quizá lo consiga después de todo…

Sudan Archives actúa en Apolo, Barcelona, el 25 de noviembre.