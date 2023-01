Bruce Springsteen / Only the Strong Survive

‘Only the Strong Survive’ ha sido uno de los discos más vendidos de la Navidad, especialmente en España, donde continúa rondando el top 10 en la semana de Reyes, después de haber sido top 2. Así de fiel es el público del Boss, encumbrando incluso lo que parecía un disco de versiones inocuo lanzado al mercado para hacer un poco de caja.

La verdad es que el lanzamiento tiene sus atractivos. Bruce Springsteen recopila aquí 15 de sus canciones de soul favoritas, representando tan solo el 2º álbum de versiones ajenas de toda su discografía. Y la buena noticia es que ha habido un trabajo de documentación y algo de hondura, pues el artista ha renunciado a ponerse a entonar los grandes clásicos del género. No hay en su carrera humor suficiente para una versión de ‘I’m Every Woman’, pero solo la Navidad habría podido camuflar la caspa que hubiera supuesto escuchar sus aproximaciones a obviedades como «The Dock of the Bay» o ‘I Say a Little Prayer’.

El disco contiene algunas adaptaciones de artistas conocidos, pero rara vez de sus mayores hits. ‘Don’t Play That Song’ no ha sobrevivido como una de las canciones más famosas de Aretha Franklin o Ben E. King -y eso que la original es preciosa- ni tampoco ‘When She Was My Girl’ fue la más popular de Four Tops. Entre las excepciones, el gran hit de Walker Brothers ‘The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore’, que excusamos porque es uno de los grandes aciertos del disco; o la ochentera ‘Nightshift’ de Commodores, que tuvo el placer de convivir en las listas de lo mejor de 1985 con ‘Dancing in the Dark’ del propio Springsteen.

Pero la gracia del álbum es descubrir temas perdidos como ‘Soul Days’ de Dobie Gray, a figuras como Jerry Butler -que aparece hasta 2 veces homenajeado-, a William Bell -que también- o canciones tan sublimes como ‘Do I Love You’ de Frank Wilson. Escuchar a Bruce Springsteen hacer temas de la Motown editados en 1965 es una gozada. El artista les insufla otro tipo de energía, su conocida dosis de producción llenaestadios particular, lo cual es un avance si recordamos que su anterior disco de versiones fue ‘We Shall Overcome: The Seeger Sessions‘ (2006). El típico disco de country que imaginas a los académicos de los Grammy votando de manera holgazana desde una triste butaca.

Después, es cierto que se habría agradecido algo más de pasión por parte del productor Ron Aniello y el ingeniero Rob Lebret, aquí en modo piloto automático y poco osado. Las canciones van sucediéndose sin susto pero también sin demasiada garra. Hacia el final de la secuencia ‘7 Rooms of Gloom’ -tampoco el mayor hit de Four Tops- vuelve a hacer todo arder, pero ‘What Becomes of the Brokenhearted’ ya reincide en ese sabor a fin de disco que llevaba tiempo asomando, cuando aún queda una versión más de las Supremes. Un buen álbum, si bien demasiado apegado a sus fechas de edición.