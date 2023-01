Por si no os habéis dado cuenta, BTS no publican nueva música desde hace bastante tiempo. En concreto, dos años. Su último lanzamiento discográfico, ‘Proof’, es un recopilatorio. La banda de k-pop más popular anunció descanso indefinido el año pasado: sus integrantes quieren centrarse en sus proyectos individuales, encontrarse a sí mismos. También tienen que ir a la mili. Después de millones de singles, minidiscos, más minidiscos pero de sus componentes por separado, videoclips de alto presupuesto, colaboraciones (JungKook con Charlie Puth, SUGA con Halsey, etc.), giras… es momento de echar un paso atrás y coger un poco de aire.

Uno de los miembros de BTS que ya habían publicado música en solitario es el cantante y rapero Kim Nam-joon, conocido por el alias de RM. Además de aparecer en uno de los 57 remixes de ‘Old Town Road’ que existen, RM firmó en 2018 el EP ‘mono.’, en el que dejó claro su interés por los sonidos reconfortantes del R&B contemporáneo y el neo-soul. Interés que persiste en ‘Indigo’ y que viene respaldado por un buen puñado de colaboraciones: nada menos que 8 en un disco de 10 pistas y que dura apenas media hora.

La principal es la de Erykah Badu, reina madre del neo-soul, que ofrece el gancho melódico en la pista inicial ‘Yun’. Una composición cálida y agradable, dedicada al pintor Yun Hyong Keun, en la que RM da la espalda a las modas («a la mierda ser un trendsetter», rapea) en un intento por hallar la humanidad en su propia música. RM precisamente ha declarado que necesitaba crear música en solitario para encontrar su voz y madurar como artista, pues las estrictas reglas del mundo del k-pop se lo impedían.

Así, RM aprovecha la oportunidad de componer a solas para expresar sus inquietudes personales. En el house-pop de ‘All Day’ rapea que «mi biorritmo no me da tiempo para pensar», en el extraño interludio ‘Change pt. 2’ reflexiona sobre su propia madurez, observa su propia página de Wikipedia y expresa «a la mierda esto, no conozco a esta persona», y en el pop con guitarra de ‘Lonely’ canta sobre la soledad de las giras, cuando puede pasar semanas durmiendo en un hotel: «necesito que alguien me llame», canta desesperado.

El material de ‘Indigo’, aunque abordado con calidez, no rebosa personalidad precisamente. Es difícil que lo haga un disco que parece de colaboraciones aunque no lo es. Por lo menos, los artistas invitados tampoco dan migajas. Anderson .Paak hace un buen trabajo de apoyo en la digna ‘Still Life’, uno de esos temas de funk 70s por los que le conocemos, y el icono del rock surcoreano Youjeen, líder de cherryfilter, se queda básicamente el single principal del disco, ‘Wild Flower’, y brilla en el dramático estribillo.

No son las canciones de ‘Indigo’ las más imaginativas que se escucharán en el pop reciente. A veces no evitan sonar a cara b, como sucede con el pop formulaico de ‘Closer’, que une a Paul Blanco y a Mahalia en el contexto de una canción de desamor, o el olvidable synth-pop de ‘Hectic’. Sin embargo, RM convence en su faceta acústica: en la bonita ‘Forg_tful’, el artista intenta reconectar con su niño interior, sepultado por la fama masiva; y la final ‘no.2’ reconforta con su sonido jazz-pop y con la participación de parkjiyoon, otro icono del pop surcoreano que RM descubrirá a millones de fieles seguidores.