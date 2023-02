«Cosas como esta (que expanden límites) me hacen emocionarme sobre el futuro de la música». Si me hubiesen dicho hace un mes que Questlove, líder de The Roots y uno de los mayores frikis musicales que existen, diría esto sobre el nuevo disco de Lil Yachty me lo habría tomado como un meme, especialmente tras el lanzamiento de ‘Poland’. Sin embargo, no hace falta más que escuchar el rompedor primer tema de ‘Let’s Start Here’ para, al menos, empezar a dar credibilidad a las palabras de Questlove.

‘the BLACK seminole.’, un bloque de 7 minutazos de prog/psych rock en el que Yachty canta sobre alcanzar la «igualdad a través de la avaricia» y sobre la transformación de chaval a hombre, definitivamente no es lo que nadie esperaba como intro a este nuevo LP del rapero de ‘Broccoli’.

Lo de prog rock no es porque el público lo haya etiquetado así, como sí que ha ocurrido con el resto del disco (encasillado frecuentemente como psych rock), sino porque Yachty realmente lleva el rollo Pink Floyd al máximo en este tema, siendo una mezcla (con gusto) de ‘On The Run’, ‘Dogs’ y ‘The Great Gig In The Sky’. Es la canción perfecta para situar al oyente en la atmósfera del disco, que envuelve y engancha hasta el impresionante final con ‘REACH THE SUNSHINE.’, la cual se podría calificar como la cima del LP.

He visto describir ‘Let’s Start Here’ como un disco de psych pop, space rock, synth pop y psych rock. Al final del día, el nuevo álbum de Lil Yachty es un disco de pop alternativo con influencias y elementos de todos los géneros que he citado, y más, como el R&B y el soul. Implementados perfectamente, cabe recalcar. El peso de artistas contemporáneos como Childish Gambino (‘running out of time’) y Tyler, the Creator (‘REACH THE SUNSHINE.’) también es innegable. Por otro lado, las huellas de Tame Impala son rastreables a lo largo de todo el proyecto.

‘Let’s Start Here’ tiene canciones tan sorprendentes y mágicas como ‘the ride-‘, con el prometedor Teezo Touchdown; ‘drive ME crazy!’, con la pena de que el estribillo de la brillante Diana Gordon solo aparece una vez; y la etérea ‘WE SAW THE SUN!’. En contraposición a esto, también hay temas como ‘sAY sOMETHINg’, ‘paint THE sky’ y ‘sHouLd i B?’, que además de tener títulos tremendamente difíciles de escribir, son de lejos las menos sorprendentes del largo, cambiando las letras psicodélicas/abstractas por unos versos de amor que rozan lo genérico. Especialmente ‘paint THE sky’, con una fórmula melódica ya vista en canciones como ‘Late Night Talking’ de Harry Styles o ‘Levitating’ de Dua Lipa.

Aun así, estas no desentonan sónicamente con el resto del tracklist y ganan al ser escuchadas en el conjunto del LP, lo cual es uno de los mayores aciertos del álbum. A esto le podemos sumar la presencia constante de Diana Gordon, Justin Skye y Fousheé; la producción, llevada por figuras como Magdalena Bay, Jake Portrait (Unknown Mortal Orchestra) y Patrick Wembley (Chairlift); y la pura sorpresa de que Lil Yachty haya lanzado un disco tan fresco y diferente, y que le haya salido bien.

La voz de Lil Yachty está pasada por el autotune de ‘Poland’ y adornada con reverb a lo largo de todo el disco. Esto probablemente es un «NO» directo para mucha gente, pero mi problema es que me gustaría disfrutar más de ello. Creo que en ocasiones la voz del artista está demasiada escondida, como si le faltara potencia o volumen. Fuera de ello, espero que Yachty convierta tal efecto en su marca personal, porque le va al pelo a su nuevo sonido.

‘Let’s Start Here’ no es tan brillante como parece en su primera escucha, pero es una obra indiscutiblemente refrescante, llena de melodías infecciosas y que sorprendentemente no aburre, pese a durar toda una hora. Sobre todo, y recordando las palabras de Questlove, emociona por los futuros lanzamientos de Lil Yachty. Recordemos que Miles Parks (su nombre real), pese a tener 7 álbumes a sus espaldas, solamente tiene 25 años.