Mientras se animan a revelar qué diantres han estado haciendo con Kanye West en el estudio -no, no se nos ha olvidado- Beach House han sacado un EP de descartes de ‘Once Twice Melody‘, su último álbum de estudio, y uno de los mejores discos de 2022. ‘Become’ ha estado disponible primero de manera exclusiva durante el Record Store Day y este viernes se ha subido a plataformas.

El término «descartes» puede llevar a engaño. En el caso de Beach House, las canciones de ‘Become’ simplemente no «encajaban» en el «universo» de ‘Once Twice Melody’, lo cual no significa que no valgan la pena. Y no es que Alex Scally y Victoria Legrand sean incapaces de escribir canción mala: simplemente son demasiado perfeccionistas como para aprobar la publicación de cinco canciones a menos que sean mínimamente buenas. Y estas lo son.

Es cierto que el contenido de ‘Become’ nunca alcanza la gloria de los mejores momentos de ‘Once Twice Melody’. Quizá, si hubiera sido el caso, habrían terminado añadiendo un quinto capítulo al disco, extendiéndolo hasta las dos horas de duración.

Pero también es verdad que hasta los «descartes» de Beach House, como ‘Chariot’, pueden ser sublimes, y los de ‘Become’ se quedan cerca. El noir-pop de ‘Devil’s Pool’ incluye guitarras acústicas y remite a Cigarettes After Sex como para recordarnos que Beach House llegaron antes. Su beat lo-fi recuerda al primer disco, sus sensuales cuerdas al último, y su belleza a todos. La influencia del country se hace patente en ‘Black Magic’, que sobrecoge sosteniéndose en una melodía de guitarra eléctrica a la que más tarde se agregan efecto de «pedal steel» y coros celestiales.

Las canciones de Beach House suelen estar habitadas por personas misteriosas que han desaparecido de la vida de sus integrantes, como sin dejar rastro, evaporadas. El EP se abre de hecho con una emocionante pista llamada ‘American Daughter’ cuya protagonista tenía a su intérprete con la «cabeza bajo el agua». ‘Devil’s Pool’ y ‘Black Magic’ también están protagonizadas por personajes misteriosos, adictos a las pastillas o simplemente «fascinantes», y solo ‘Holiday House’ propone otra cosa, un viaje de carretera nocturno hacia una «casa de verano» donde solía reinar el «amor. Casi puedes oler el césped mojado al escucharla.

Si las canciones de ‘Become’ conforman su «pequeño mundo» por méritos propios, uno decididamente más oscuro que el anterior, y también más «espiritual», la pista titular lleva esa oscuridad al siguiente nivel. Densa y pantanosa, ‘Become’ se «convierte» en luz a medida que la canción avanza guiada por guitarras shoegaze y un estribillo de «la la las». Como siempre, hay algo inocentemente perverso en las canciones de Beach House, solo que esta vez representan un lugar en el que ya «han estado» y no ninguno al que se dirijan. ‘Become’ es por tanto una propuesta familiar, pero también es más que un simple apéndice del disco anterior.