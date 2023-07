Galician Army / NÓS

Últimamente se ha hablado mucho de la deconstrucción del folclore de distintos lugares de España. Desde antes incluso del salto a la fama de Rosalía. Si en Asturias han destacado propuestas como Rodrigo Cuevas (o muchos años atrás, Lucas 15), en Galicia todo el mundo podría citar el éxito de Baiuca. Sus paisanos, los muchachos detrás de Galician Army, Alberto Prado y Sergio Vallejo, han decidido derribar una barrera más.

En este disco llamado ‘NÓS’, no es que hayan actualizado los sonidos gallegos, sino que se han centrado en la tierra independientemente de si el sonido era tradicional o no. Por tanto, la verdadera frontera que derriban no es de género o de espacio, sino de tiempo.

Lo bueno no es que ‘NÓS’ se componga de 8 remezclas -8 episodios- de artistas de Galicia, sino que estos 8 artistas procedan de diferentes estilos, y sobre todo, de diferentes épocas. El álbum se cierra con un tema de Luar Na Lubre llamado ‘Tu gitana’ después de haber revisitado a artistas surgidos en los años 90 como Xoel López o Iván Ferreiro; o haber pasado por la tradición de Xosé Lois Romero. Y no se ha quedado ahí, sino que también reivindica a figuras actuales del underground como mariagrep y Grande Amore.

El dúo de electrónica ofrece diferentes matices a lo largo de estos 35 minutos, pero los momentos más impresionantes son los cósmicos, como el curso de ‘ANTÍGONA’ con Fillas de Cassandra; o los synth-pop, como ‘NON QUERO PERDERTE’ con Eladio y los Seres Queridos, que parece influida por Moderat. Por alguna razón, encaja perfectamente la desafiante voz de Grande Amore junto a también The Rapants en una ‘A VIDA’ que pasa del synth-pop a la rave, sin dejar de sonar devota de alguna manera.

Porque hay algo en común en todo el viaje de ‘NÓS’ y es cierta sensación de espiritualidad, de profundidad, algo que se confirma con el cierre new-age del disco con ‘TU GITANA’. A ellos les ha influido lo mismito Daft Punk que Vangelis. Es como si Galician Army nos estuvieran diciendo que les da igual la tradición de Luar Na Lubre que el indie de ‘Turnedo’ (ahora una experiencia al final celestial), que el futuro del hip hop. Que lo que importa es el cora.

Tan bonito proyecto se redondea con la presentación del disco realizada en el Faro Silleiro, en Baiona, Pontevedra, perfecta para contemplar en Youtube antes de salir en un finde veraniego como este. Otro orden para este recorrido por la historia, quizá en muestra de las posibilidades del proyecto, pero mismas emoción e intención.