Grian Chatten / Chaos for the Fly

En un mundo dominado por los solistas y los obligados featurings, Fontaines DC es uno de los poquísimos grupos interesantes que se ha hecho un nombre durante la pandemia. Cualquier melómano puede identificar su poético sentido del post-punk, en gran parte gracias a la grave y afectada voz de Grian Chatten. ¿Por qué el artista ha tenido la necesidad de publicar un disco en solitario tan pronto? La explicación es sencilla y convincente: como banda todos tienen claro hacia dónde quieren ir Fontaines DC -eso lo veremos en el futuro-, y por otro lado, lo cierto es que Grian tenía un grupo de canciones que no encajaban en esa dirección.

‘Chaos for the Fly’ es un disco que ha surgido de las giras, de una revelación en un casino decadente a 40 kilómetros de Dublín, e incluso de una larga estancia en España, tanto en Madrid como en Jerez de la Frontera. El artista se negaba a llevar las sonoridades que le estaban viniendo a la cabeza hacia los territorios post-punk. En este caso le han inspirado mucho más cantautores como Nick Drake y Leonard Cohen.

La idea de que «lo que es normal para una araña, puede ser un caos para una mosca» da título a un álbum que habla sobre depresión, adicción y muerte, siempre de una manera abierta, sin dar demasiado detalle sobre la inspiración concreta. Por ejemplo, solo las entrevistas revelan que ‘East Coast Bed’ se debe al fallecimiento de una mujer que cuidó de Grian de pequeño. Esa «cama» es la que le dio cuando sus padres no podían estar, pero también su lecho de muerte.

El single ‘Fairlies’ concluye que «cuando el diablo se lleva tu alma, no le importa si te derriban como a un perro o mueres en unas escaleras». La canción se pregunta «cómo puede la vida ir tan despacio y la muerte llegar tan deprisa». ‘The Score’ es un tema sobre la lujuria que decide sonar oscuro. Todo lo contrario que ‘Bob’s Casino’, un relato sobre alguien que bebe hasta morir que decide sonar festivo, casi easy-listening. De estos contrastes es que surgen muchas grandes canciones y en este álbum Grian Chatten no ha querido limitarse a sonar como un cantautor apesadumbrado y trágico, digamos en la estela de Nick Drake.

El oyente agradecerá la diversidad de arreglos, las ideas de producción de Dan Carey y la ligereza que aportan sobre todo las trompetas. Aunque por otro lado, ‘Chaos for the Fly’ no termina de ofrecer un discurso propio de su autor cuando las influencias son tan dispares como Bob Dylan (‘I Am So Far’) y Almodóvar (atención a la entrevista que publicaremos con Grian Chatten estos días). La canción de la que está más orgulloso en esta era, ‘All of the People’, pasaría por composición inacabada de Adele.

Un pequeño peldaño por debajo, por tanto, de la grandeza de Fontaines DC, ‘Chaos for the Fly’ sí pone sobre la mesa lo confortable que está este gran vocalista en territorios muy diferentes, en este caso más folkies: uno de los mejores temas es el acústico ‘Salt Throwers off a Truck’, un vistazo en este caso a un Nueva York nevado, aunque te parezca mentira.

Todos estos viajes pueden recordar a los escarceos que ha tenido Alex Turner fuera de Arctic Monkeys (con y sin The Last Shadow Puppets) y que finalmente, a largo plazo, han terminado de ser decisivos en el discurso de su banda principal. Gracias a discos como «Hotel Casino» y ‘The Car‘, AM son una banda más rica, y ahora Fontaines DC tienen pinta de serlo también en el futuro.