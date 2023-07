Ghouljaboy / OH NO SYZYGY!

Entre los talentos actuales de lo inclasificable, Ghouljaboy. El proyecto de Jordi Arroyo ha dado prueba evidente de su versatilidad, no solo a través de colaboraciones tan dispares como las realizadas con Depresión Sonora o Marcelo Criminal, sino al asociarse lo mismo a la escena trap que al sad emo o lo que sea. También se ha declarado un enamorado de la literatura beat.

‘OH NO SYZYGY!’, editado por BMG, es el nuevo disco del jerezano. Y si «sizigia» es el término que se refiere a la alineación del Sol y la Luna con respecto a la Tierra, el título del álbum en negativo parece celebrar el caos, la «no alineación» en absoluto. «Me siento tan ambiguo» es una de las pocas frases claramente identificables en castellano, a lo largo del desarrollo del álbum, en este caso extraída del corte 1, ‘SUNSET BY YOUR WINDOW’.

Y eso es porque las composiciones de Ghouljaboy gustan de moverse, de ser «ambiguas». Si las letras nos hablan de «astros que chocan» en temas como ‘STAR COLLIDER’, los géneros «chocan» también de una canción a otra, o incluso dentro de la misma canción, bien esté esta dividida en partes… o no.

Por ejemplo, ‘HYDROCITY ANTHEM/STAR ALIGNER’ se compone de dos partes, una intro de indie pop más guitarrera y otra pululando entre el synth-pop y el trance. Pero es que ‘TORNADO!’ también podría ser ‘TORNADO 1’ y ‘TORNADO 2’, pues de un drum&bass aceleradísimo pasa a ser sensual y lenta, con una outro de psicodelia setentera.

Algunos de los referentes de Ghouljaboy están claros: la mezcla del disco es de Pat Jones (Toro y Moi) y la masterización, de Erik Thorsheim (boy pablo). Hay quien encontrará a Daft Punk (o a algunas de sus influencias de prog setentero) en ‘ADVENT FOR LACSAREL THE SYZYGY HERETIC’. Pero el mayor atractivo de una obra de Ghouljaboy continúa siendo qué aventura nos deparará un tema o un verso siguientes, sosteniéndose por sí mismas también algunas de las canciones, al margen de sus escarceos.

Además de ‘TORNADO!’, elevan el disco las muy dispares colaboraciones de Dent May (la veraniega ‘CONVICT LOVE HYDROCELL’) y la de Myd, con cierto espíritu de hip hop feliz (‘WANNA SAVE U!’ te gustará si te gusta Cupido). Y ya sin necesidad de featuring, la final ‘WHEN THE VOID TAKES ME PLEASE DON’T ME MAD’ es una galáctica huida hacia un «más allá», tan épica como los cierres de álbumes de indie rock noventero.