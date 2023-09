Belako / Sigo regando

Lo que distingue a Belako de un grupo de rock cualquiera es lo impredecible que resultan sus canciones. Aparentemente son un grupo underground influido por el punk, el indie y otros géneros ahora mismo minoritarios; pero si profundizas en su discografía, encontrarás estilos y volantazos inesperados.

‘Sigo regando’ presenta novedades importantes que van más allá de un título en castellano y su primer tema enteramente en este idioma. Tú puedes estar escuchando un single como ‘Orein Orain’ y pensar que estás ante su tema más Daft Punk por las voces robotizadas con que comienza. Y entonces se convierte en una bossa. Pero como tocada por Radiohead. Puedes estar oyendo ‘Saguzarren Kanta’ y pensar que es uno de sus temas más kraut. Pero es que las guitarras son más bien post-rock. ‘White Lies’, uno de sus temas de bajo muy Donosti Sound, en verdad es rock áspero grabado en plan lo-fi al modo de la primera PJ Harvey. Y al final, ¡palmas! ¡Y cierto vibe girl group de sabor Spector! Rarezas como ‘Sangre total’ alternan elementos imposibles como el rock, el synth-pop y el free jazz.

Belako siguen dejando -como en sus inicios- la sensación de que se están inventando una letra por el camino: no es que no se entienda tanto lo que dicen en inglés (también hay textos en euskera); es que a veces no entiendo lo que dicen en castellano. Sin embargo, merece la pena atender a los mensajes que dejan por ejemplo en ‘Dump’. Por extraño que parezca, han decidido meter la primera sección de cuerdas de toda su carrera en un tema que incluye la frase «“Loser” is such a boomer term». Está dedicado a todos los “tontos que no las dejan en paz”: “Hemos sido demasiado conformes con vosotros, es hora de que os cerremos la boca”.

Mientras ‘Tangerine’ insiste en el tema de la opresión, otras canciones escogen temas más personales. «Tengo miedo de no gustarme pero prefiero no aburrirme» es una frase de ‘Sangre total’. ‘Flower Trouble’ incluye una reflexión sobre la locura de la sociedad en una arriesgada rima («How can we not be judgemental when everyone around is going mental»). Y para el euskera han dejado algunos de los temas más poéticos, entre el «Canto de los Murciélagos» de la pista 4 y la búsqueda del norte y el regreso de sus adoradas ballenas en ‘Hegodun Baleak III’.

Pero lo mejor de ‘Sigo regando’ es la tenacidad con que siguen emprendiendo nuevas aventuras. Una vez que han sonado los 4 adelantos del disco, ‘Slates’ y sobre todo ‘New Light Slates’ reservan nuevas sorpresas con apenas unas notas de piano, cambios de ritmo y un gran dinamismo. Es curioso cómo algunos intentan etiquetar -encasillar- a Belako en el underground patrio -o vasco-, cuando su música es pura fluidez de género -e idiomas-. Ay… estos boomers.